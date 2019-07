Música en el parque entre un eclipse de luna

No es casual que Clásicos en el parque cumpla su 16 edición , como no lo es, que el 16 de julio mientras se celebraba el primer concierto de esta temporada, sucediera a la par un eclipse de luna. Una noche mágica con Ángel Luis Quintana interpretando (con un violonchelo de 1800 hecho por un luthier , soldado de Napoleón, entre batalla y batalla), unas suites de Bach. No es casual no, que Rodalquilarte estuviera presente con imágenes de obras ya expuestas en el pueblo de Rodalquilar. El azar nada tuvo que ver, en que, cada una de esas imágenes conjugarán un todo en la iglesia de Rodalquilar. El silencio del público hizo creer, que tan magnifico intérprete al compás de esas imágenes estuvieran solos y mimetizados en un lugar con otra historia, la de las minas de oro. Vale la emoción y el recuerdo de una noche irrepetible donde la conjunción Bach & Rodalquilarte hicieron las delicias de un público entregado a la pasión por el arte .