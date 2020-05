"LA NUEVA NORMALIDAD"

El Plan de "desescalada" como lo califica el gobierno debiera aclarar una premisa esencial; ¿Qué habíamos escalado?. En España no hemos escalado nada, hemos estado confinados con tal nivel de restricciones que es homologable a un encierro domiciliario, así que esto que escalonadamente propone el gobierno sería en todo caso una liberación, palabra sonora y muy expresiva de esta realidad de ventanas y balcones.

Ya son evidentes los efectos demoledores y letales de esta pandemia y es por ello que la situación presente y futura requiere una enorme capacidad de gestión y un potente liderazgo respaldado por la confianza de la sociedad tan fatalmente afectada por las consecuencias de la improvisación, la ausencia, los errores y cierto despotismo cuyo macro cuadro se manifiesta en el número pavoroso de contagiados y de fallecidos. A estas alturas la mayoría de medios informativos y de opinión señalan que el Presidente del Gobierno y los Ministros más relacionados con la gestión de la crisis, singularmente la cuota de Podemos, no tienen capacidad para manejar esta situación extremadamente complicada. Será por ello que todo indica que hace semanas el Presidente del Gobierno ha cedido la dirección a su Jefe de Gabinete quien en ausencia de otras medidas efectivas recurre a la única herramienta que conoce; la comunicación. Esta estrategia de marketing está dando buenos resultados y el Rasputín de Moncloa se ha convertido en un gurú que conduce las acciones del gobierno y abusa diariamente de tergiversaciones y eufemismos que inevitablemente tropiezan con la realidad que nos consume entre el miedo y la incertidumbre. Todas las acciones que emanan de este gobierno conducen a un mismo síndrome, el desconcierto y la negativa a asumir responsabilidades y lo que más preocupa, la incapacidad, falta de experiencia y condicionantes ideológicos para diseñar una agenda de futuro creíble en los Organismos Internacionales e incluso en España. Y ello por anteponer la agenda política a la salud y seguridad de los españoles.

En estas circunstancias comienza la primera fase de esta "desescalada" sin que se hayan realizado los test como viene insistiendo la Organización Mundial de la Salud, paso previo al movimiento de los ciudadanos. Al no disponer de test por la deficiente gestión y previsión del Ministerio de Sanidad la "desescalada" se va a realizar lanzando una moneda al aire. Era de esperar que al no disponer de test suficientes y fiables el Gobierno manifestara dudas sobre su eficacia o necesidad y a ello se prestó el inefable Ministro de Transportes quien en una comparecencia afirmó que lo importante no son los test, sin aclarar que era lo importante ;¿ las mascarillas?,¿ los medios de protección de los sanitarios?...¿mas meses de confinamiento ?. Y así dejó en el aire otra duda a las que ya atenazan a millones de españoles. En este Plan de "desescalada" se ha autorizado la apertura de establecimientos hoteleros y de restauración bajo estrictas medidas que no han sido consensuadas con representantes de este sector ni con la oposición. La protesta de la patronal y los sindicaros ha sido rotunda, no se prestan a abrir por la razón elemental que sería asumiendo perdidas inevitables por la reducción de aforo y otras limitaciones que hacen inviables decenas de miles de estos negocios. La respuesta a este clamor de la Ministra de Transición y Vicepresidenta del Gobierno no se ha hecho esperar; "Quien no se sienta cómodo que no abra ". Por lo visto esta tragedia y la amenaza de cierre de negocios para este Gobierno es una cuestión de comodidad. En esta frase carente de sensibilidad y tacto político se aprecia que Teresa Ribera no conoce ni de lejos las empresas españolas y la complejidad de crearlas y sostenerlas. Esto no funciona así y si se trata de invitar a empresarios, medianos y pequeños negocios a la ruina anunciada con medidas imposibles, habrá de conocer la Ministra que pone en peligro el 13% del PIB de España. Lo anterior muestra que su vida se sumergió hace muchos años en la actividad política y nunca tuvo responsabilidades de gestión tal como la casi totalidad del Gobierno por lo que no son los actores idóneos para afrontar la crisis que se anuncia en la economía española.

Los datos que aportan la UE, el Banco Mundial, el Banco de España así como prestigiosos economistas y empresarios avisan una catástrofe que relegaría a la economía española a unos niveles semejantes a la devastación tras la guerra civil. Con todo hay que reconocer que el confinamiento ha sido inevitable pero sus efectos son devastadores para España que tiene problemas de credibilidad porque no ha hecho los deberes cuando debía. En este escenario los países en condiciones de prestar ayuda se preguntan; ¿va el Gobierno ha hacer las reformas necesarias para que el país crezca productivamente reactivando la economía o va a usar este dinero de manera improductiva?.Las manifestaciones del Vicepresidente del Gobierno y activo ideólogo de la izquierda extrema siguen acordes a su campaña de politizar el dolor sin rubor alguno y trata de aprovechar esta situación excepcional de poderes inusuales con propuestas de inequívoca raíz comunista lo que en Europa causa intranquilidad. Algunos dirigentes europeos recuerdan a España que hace apenas unos años hubo suficiente muestra con la dramática experiencia de Grecia gobernada entonces por la extrema izquierda. Hay videos de aquellas fechas con las entusiastas intervenciones en Grecia de Pablo Iglesias a favor de Syriza y su líder comunista Alexis Tsipras que provocó la total ruina de la economía de Grecia y la radical intervención de la UE. En las elecciones de 2019 los griegos no olvidaron y pasaron factura electoral dando una aplastante mayoría absoluta al centro derecha y castigando la extrema izquierda que pasó de 145 a 84 escaños y a la irrelevancia política del amigo de Iglesias.

Ese es el reto inmediato para España porque parece inevitable aguantar la tempestad que ya se muestra en la caída del PIB, los millones de trabajadores sin empleo y las necesidades urgentes que ha traído la pandemia. Somos un país muy vulnerable que ha de enfrentarse a problemas de dimensiones desconocidas, una tarea de gigantes que decidirá nuestro futuro a medio y largo plazo. Entretanto esta liberación de los ciudadanos induce a cierto optimismo en la "nueva normalidad" que permite respirar aire nuevo. Los países de nuestro entorno y de Asia y América, comienzan a dar señales de normalización en fase más avanzada que España. Nuestro carácter y costumbre sociales hacen más difícil el aislamiento y una población como la nuestra ha hecho de la cercanía social un modelo productivo con saludos, abrazos, besos, apretones de mano y aglomeraciones que dan vida a los deportes, singularmente el futbol, las ferias, las fiestas, bodas, bautizos, comidas y cenas. Todo ello estará limitado por un tiempo y a ello habremos de acostumbrarnos sin conocer muy bien en qué consiste "la nueva realidad".