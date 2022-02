Cómo se puede describir lo indescriptible? ¿Cómo se valora lo invalorable? En estos días no hemos parado de leer cosas sobre Rafa Nadal. No es para menos. Una vez más, nos ha vuelto a sorprender. Se han agotado todos los calificativos. El domingo, la prueba más difícil de su carrera deportiva. En Melbourne Park, ante la mirada atónita del mundo del deporte, el manacorense le dio la vuelta a un partido en el que iba dos sets abajo y con 0-40 en el sexto juego, sacando y yendo uno abajo. Desde ese precioso momento, exhibición de tenis. Una remontada en la que Goliat no fue Rafa. Un careo que ya se representó en el cine. Rocky contra Drago. Un purasangre frente al poderío ruso. Una batalla psicológica, en la que cada punto era crucial. Pura emotividad en un duelo épico, sin tregua, en un quinto set a corazón abierto. El desgaste mental frente al talento, dos hombres acaparando la escena mundial como dos colosos en una arena. En un contexto con tintes dramáticos, Nadal volvió a hacerlo. La última proeza de un ganador con todas las letras.

Ganar nada menos que 21 Grand Slams en una época en la que ha compartido pista con Roger Federer y Novak Djokovic, completando la mejor tripleta de la historia del tenis. Tres absolutas leyendas que han sido coetáneas, mejorándose uno al otro y sacando el mejor nivel de cada uno. Pleitesía al deporte en cada enfrentamiento, ya sea en pista dura, hierba o tierra. Porque la evolución tenística de Rafa ha sido apasionante. Peldaño tras peldaño, desde ese Roland Garros de 2005 hasta ahora. Alma de campeón en un cuerpo aquejado por las lesiones, prácticamente a prueba de balas en sus veinte años como profesional. Ha logrado una vez más superar sus límites y pasar de una etapa en la que la retirada rondó por su cabeza a vencer en tierras australianas. Ya podemos hablar tranquilamente de que está a la altura de mitos como Michael Jordan, Michael Phelps, Usain Bolt o Muhammad Ali. Lo de Nadal.