Nadie lo entiende

Este Almería no sabe jugar ‘finales’. Eso está muy claro. Cada vez que ha hablado de partido importante, de punto de inflexión o final, ha sido ‘bacalá’. Y ejemplos, desgraciadamente, a lo largo de esta temporada hay varios (Las Palmas, Granada, Alavés, Mallorca) o el ultimo, frente al Celta. Toda la semana hablando de la importancia del partido y del convencimiento de que se iba a afrontar con la relevancia que tenían los puntos en juego y el equipo, visto lo visto, parecía que andaba disputando un choque de los de pretemporada. Este equipo no ha sabido afrontar ese tipo de partidos, bien porque desde el propio campo estos futbolistas no dan para más, o bien porque desde la banda no se les ha sabido inculcar esa dosis de confianza. Y que no ha sido ni una ni dos ni tres veces … son ya treinta duelos seguidos sin ver ganar a este equipo. Una auténtica barbaridad. Yo me pregunto que qué pensará de todo esto Turki, porque muy contento no debe de estar habida cuenta de la fortísima inversión que ha hecho en la plantilla y, ni mucho menos orgulloso de la campaña que está haciendo el equipo. Vamos, que no creo que en su círculo más cercano pueda presumir mucho de su Almería y de la temporada que lleva. Y no solo Turki. Solo basta con preguntarle a cualquier aficionado o darse una vuelta por las redes sociales y notar en sentimiento de desencanto, de frustración y de decepción de esta plantilla, incapaz de ganar, porque no se puede seguir viviendo de lo bien que se ha hecho ante rivales de la zona alta, porque eso no te da puntos. Como tampoco ha sido capaz de pelearle los partidos a los equipos abajo, con los que te estas jugando la permanencia. Todo un desastre, se mire por donde se mire. En marzo ya sabemos donde vas a jugar la próxima temporada, que de cara a planificar el curso si que va a tener tiempo para saber elegir bien quién o quiénes llegarán para volver a hacer sentir orgullo de su equipo a los aficionados y, por supuesto, a Turki.