Nadie le regaló nada

E L otro día el portero del Almería, Fernando Martínez, recibió el más que merecido homenaje de la afición rojiblanca antes de la disputa del partido frente al Real Zaragoza, mostrando ese trofeo que le ha acreditado como el mejor jugador del mes de noviembre concedido por la LFP. Recibió una cerradísima ovación por parte de los casi diez mil espectadores que se dieron cita en las gradas del Estadio, aplaudido también por los que no estuvieron en el campo, porque se lo merecía, porque lo ha logrado a base de trabajo y paciencia, de mucha paciencia, porque tuvo que armarse de ella la temporada pasada, en la que José Gomes no quiso apostar por él y sí hacerlo por un portero, Makaridze, que no era mejor que Fernando -y los números están ahí-, pero Gomes se empeñaba una y otra vez en apostar por el mismo. Un error, bajo mi punto de vista, porque se ha demostrado, con el paso del tiempo, que Fernando es mucho más portero que Makaridze y por eso el premio que nos ofreció el otro día no se lo ha regalado absolutamente nadie. Hay veces en las que uno no termina de entender los "caprichos" o "cabezonerías" de los entrenadores, como le ocurriera a Gomes, no solo con Fernando, injustamente relegado a la suplencia, sino que también "sufrió" ese tipo de decisiones incomprensibles Ramazani, al que mandó al filial con Nandinho, alejándolo de los partidos del primer equipo. Incomprensible, cuando estamos viendo que posiblemente -solo el tiempo me dará o me quitará la razón- que se va a convertir en el jugador franquicia y que más "novias" va a tener en un futuro no muy lejano, más aún que Sadiq, porque Ramazani es diferente, es un jugador que él solo te puede cambiar un partido. No sé cuánto nos queda disfrutar de él, pero mientras que vista la camiseta rojiblanca, será un lujo para este equipo.