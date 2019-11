De Nanni a Darwin

Desde el primer partido que se puso la camiseta del Almería, Darwin Núñez me ha recordado a otro gran delantero rojiblanco al que una 'inoportuna' lesión le impidió vestir la camiseta rojiblanca más de 12 partidos. Roberto Antonio Nanni, ariete argentino con un físico imponente y una arrancada temible, fue uno de los primeros fichajes galácticos de Alfonso García. Vino a Segunda procedente del Dinamo de Kiev, que disputaba Liga de Campeones. Debutó en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante el Córdoba en la que supuso la primera victoria del Almería en partido oficial en el feudo. Una victoria que se atrancaba al equipo tras la mudanza del Juan Rojas y con Castro Santos en el banquillo. Recuerdo que Nanni asombró desde su primer partido por su calidad, sus galopadas, su instinto goleador y su aura de futbolista de superior categoría. Nanni solo jugó 12 encuentros, en los que anotó 5 goles. El ultradefensivo sistema de Castro Santos no le ayudaba, ya que prácticamente tenía que hacerlo todo solo en ataque. A pesar de eso, y a pesar de que solo vistió nuestra camiseta 12 partidos, dejó un gran recuerdo a los aficionados que seguíamos al equipo aquella temporada y su marcha al Siena italiano fue muy dolorosa. Uno de los grandes partidos que hizo Nanni con el Almería fue en Tenerife. El Almería ganó 1-3 con doblete del argentino, que impresionó con sus carreras, pese a su envergadura (mide 1.89), y su abrumadora superioridad. A Tenerife llega este fin de semana el Almería con Darwin Núñez como su estandarte ofensivo, que ojalá emule al genial delantero argentino para sumar un nuevo triunfo en tierras tinerfeñas. Su espectacular galopada nada más comenzar el partido ante el Numancia, que acabó en penalti, nos recordó a muchos al bueno de Nanni. Pero Darwin hizo mucho más. Ganó todos los balones aéreos, se desfondó tanto en ataque como en defensa y demostró que la segunda se le queda pequeña. Uno no puede más que ilusionarse con el uruguayo, que a buen seguro va a dar que hablar en los próximos años…