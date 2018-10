¿Narváez, Chema o Montoro?

Londres, 11 de octubre de 2018. Estimado Navarro, la ausencia de Corpas tras su incomprensible expulsión del otro día en Córdoba es un problema que Fran Fernández tiene que solucionar para la visita de Las Palmas. El futbolista jienense, incansable en defensa y ataque, y bien compenetrado con su compañero de banda Romera, va a ser una baja sensible, aunque espero que el colombiano Narváez cubra ese puesto y demuestre el nivel que de él esperamos (además de que lo tengo en futmondo y me vendría bien que hiciera unos cuantos puntos). Narváez puede jugar en cualquier puesto de la segunda línea, y creo que se desenvolvería mejor ahí que Chema o Juan Carlos, aunque defensivamente no aporte lo que Corpas. En ese aspecto, la opción Montoro lateral y Romera por delante, o viceversa, a lo Fran Rodríguez-Motta del curso pasado, podría ser una posibilidad. De cualquier forma, espero que el equipo dé la talla y siga en la línea ascendente que había mostrado antes del partido en El Arcángel…