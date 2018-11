Narváez pide paso

Londres, 22 de noviembre de 2018. Estimado Navarro, Narváez fue una agradable incorporación de última hora, junto con Saveljich, en un mercado marcado por la austeridad autoimpuesta por un Alfonso más preocupado por amasar dinero. Es el futbolista con más calidad de la zona alta, quizás de toda la plantilla, y por eso, una vez pasado su proceso de adaptación, y recuperado al 100%, tiene que jugar un papel diferencial en esta plantilla. No lo digo por el gol ante el Dépor, sino porque es uno de los pocos que ofrecen algo distinto y que pueden decidir partidos en una genialidad. Me consta que Fran se mostró muy feliz con este fichaje y tengo claro que es cuestión de tiempo que el colombiano se haga con un puesto fijo en el once. Una opción a explorar en el futuro es juntar a Narváez y Álvaro como referencias arriba, aunque ello implicaría un cambio de sistema. Todo sea por el bien de un equipo que en casa es muy fiable, pero que debe dar un golpe sobre la mesa en Tarragona…