El verano de la UDA está siendo una odisea en el lodo. Enfrascados en el barro, intentando salir de una para meterse en otra. El ritmo de fichajes está siendo lento, algo que puede deberse a un mercado post-covid en números rojos. La campaña de abonos, que no ha sido ni siquiera presentada ante los medios, compensa de una manera cuando menos particular los partidos pendientes de la 19/20. A través de una entrada para un encuentro se puede canjear en la tienda del club. ¿El problema? Las colas interminables para acceder a las instalaciones. Un absurdo impropio de un equipo profesional. El tema de la primera camiseta también ha sido controvertido, con unos argumentos sobre marketing a favor al más puro estilo de Daniel Lacalle. Mentiras y verdades de una casaca que poco tiene que ver con la identidad del fútbol almeriense. Para no caer en un debate del que ya se ha hablado lo suficiente, hay más tela que cortar. La despedida de Aketxe, por la puerta de atrás y sin casi aplicar anestesia, supone la marcha de un futbolista que parece no contar para Rubi, pero que, paradójicamente, encaja como anillo al dedo a su sistema y estilo de juego. Una marcha de unos de esos talentos puros de la anterior plantilla. ¿Hay más asuntos? Por supuesto. La no emisión de los partidos de este fin de semana puede ser algo más puntilloso, pero no deja de ser algo que no comparta. Quizás complejo en El Rubial, pero no en tus propias instalaciones, algo que se une a la desconexión de vestuario y medios de comunicación, siguiendo en la línea del curso pasado. Por último, y al igual que esto anterior, los partes médicos parecen seguir en la misma línea. El positivo de Appiah no fue comunicado hasta su recuperación, haciendo jeribeques para ocultarlo. Sólo una lesión más seria de Juan Villar ha provocado la publicación de su parte. Como si esto fuese un colegio, queda claro que el club, en algunos aspectos, necesita mejorar.