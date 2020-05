Hace un par de años me presenté a un grupo de alumnos, pregunté qué nivel de inglés tenían y uno respondió que había niveles. Al principio no lo entendí; tardé poco en descubrir que cada cual tenía el suyo, desde el que no sabía casi nada y por tanto partía de cero, como él mismo, hasta quien era prácticamente bilingüe. Un reto para mí -eran muchas horas de formación diaria- gestionar aquello y, quizá me equivoque, creo que logré que todos salieran contentos.

Partiendo de la base de que es imposible contentar a todo el mundo, lo de los niveles me está viniendo a la cabeza estos días con el tema del deporte en desescalada. Por un lado, parece que a los futbolistas se lo ponen más fácil y su vuelta a la competición está a la vuelta de la esquina. Será que están a otro nivel y los consideran esenciales. Ole por ellos y bien por los futboleros, por mí sin problema. Pero hay más deportes.

A mí me gusta el ciclismo, a otros les gustará el atletismo y alguno preferirá la petanca. Ninguno de ellos es tan deporte de equipo y contacto como el fútbol. Todos podrían tenerlo más fácil a la hora de entrenar y en cuanto a fechas de vuelta a la competición. Pero no. Tour, Giro y Vuelta se atrasan. Carreras no profesionales con suerte también retrasadas o por desgracia anuladas.

Volviendo a los niveles, si eres Deportista de Alto Nivel ya tienes algo de libertad; si sólo estás federado, apáñate y entrena con límites horarios y municipales. Alguno se las ingenia como puede, esté bien o mal. Otros acatamos y cumplimos como mejor podemos. Las federaciones dicen estar trabajando para aliviar un agravio comparativo agudizado con el cambio de fase: autonomías como la vasca permiten entrenar en municipios adyacentes. Bien por ellos, yo no lo critico. Quienes gobiernan en Andalucía podrían reprochar menos y dialogar más con los de Euskadi para ver cómo lo han conseguido, digo yo. Ya lo de seguir sin poder pasar en bici por otro municipio con un compañero o entrenador, mientras sí puedes salir para sentarte en una terraza con otras muchas personas alrededor, se me escapa. Será que la pela es la pela o que no entiendo nada porque no tengo el suficiente nivel intelectual y los que mandan sí. Niveles…