De modo general, el tiempo de esta noche y el de mañana -no se piense en el estado atmosférico, sino en el de la vida- no será muy distinto al de estas horas antes. Si bien motivos hay para pensar en lo contrario, ya que las razones del calendario -entre otras, las que harán bisiesto el año 2024- y las celebraciones festivas hacen vieja la última noche del año, aunque quede solo a pocas horas del estreno de otro año que parecerá nuevo. La relatividad del tiempo, en fin, que se aplica a lo viejo y a lo nuevo, no por razón de la realidad, sino de la impresión y, sobre todo, por la asimismo ancestral conveniencia de repartir cierres y estrenos del tiempo en el devenir de la vida. De modo que quepan los retrospectivos balances de cómo se ocupó esta, la vida, y, además, las expectativas, hermanadas con los buenos propósitos -no pocas veces tan efímeros- de hacer mejor el tiempo venidero o, al menos, que se quede como está, sin haberse ido. El nuevo año, así, se podría representar con este único árbol, enhiesto sobre la vasta extensión del tiempo, no lejos de un sendero, de modo que estrenar el año participe de lo singular, aunque haya camino hecho y por hacer. Diáfanas y nuevas las luces del día, descorrido ya el viejo paño de la noche. Feliz Nochevieja y venturoso Año Nuevo.