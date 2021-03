Nostalgia de un cofrade

Un silencio espeso cubrirá los cielos de España esta Semana Santa de 2021. Ese silencio será dolor y ausencia en tantos pueblos y ciudades de Andalucía: Es un dolor agarrado a la esencia de este pueblo de emociones tan hondas. Apenas tengo ánimo cuando comienzo este escrito. Como todos sabemos, no habrá procesiones de Semana Santa en España, no hay espacio para describir la desolación de miles y miles de cofrades que suspiran con tristeza dos años consecutivos borrados del calendario de las emociones y la historia. Para que no quepa duda, soy cofrade de una antigua hermandad de mi pueblo. Y soy cofrade en el corazón de todas las hermandades y cofradías de Andalucía. Me agobia este silencio que ya nos hiere imaginando el Jueves y Viernes Santo con las calles vacías y el corazón roto en lágrimas contenidas que cada año quieren salir para limpiar el aire. Nada será igual, ni puede sustituir a lo que late en cada paso, en cada saeta, en cada suspiro.

Aquí en Andalucía se funden tradiciones ancestrales que han marcado generaciones de andaluces. Hace ya siglos los agricultores, los obreros, los ganaderos, los comerciantes, los estudiantes y los gremios se dieron cita para manifestar públicamente su condición de cristianos. Y poco a poco fueron sacando a la calle imágenes de insuperable belleza, tronos, estandartes, la mejor expresión del arte sacro que se expresa con orgullo en estos días de Pasión. La Semana Santa en toda Andalucía está profundamente identificada con las expresiones más profundas de nuestro ser y son por ello de una solemnidad difícil de igualar. Un agricultor, un obrero, un comerciante, un universitario, un trabajador, un payo o un gitano, se unen en estas emociones, sin distinción alguna. Hombres curtidos por fuera, incapaces de contener las lágrimas ante la Virgen Dolorosa y ante Jesús Crucificado, porque la emoción es parte esencial de la naturaleza humana y expresar esas emociones es lo mejor de lo que aún queda de nobleza a cualquier persona, de cualquier pueblo o religión. Maldito virus, nos arrebata la salud, la vida y las ilusiones. Cuantas adversidades amenazan la vida que tuvimos y que anuncia un futuro incierto. Pero no se borrarán ni ahora ni nunca porque estas fechas tan señaladas están arraigadas en la memoria colectiva a lo largo y ancho de nuestro país. España sale fervorosamente a las calles en pueblos y ciudades. Callada y serenamente en Castilla. Con seriedad emocionada en Cataluña. En armonía de lirios y claveles en Murcia y Cartagena. A borbotones de angustia y quejido de saetas en Andalucía. Pero con los mismos ojos y la misma voz. La voz milenaria de quienes, año tras año reviven sus emociones y descubren un remanso de paz queriendo desenclavar a Cristo de la Cruz como dice el cantar de Juan Manuel Serrat. La Semana Santa, no vamos a negarlo, tiene también sus detractores. Pero con el respeto debido a todas las opiniones y creencias, cabe preguntarles, ¿Cómo ha sido posible mantener vivos estos sentimientos a lo largo de siglos? La explicación se asienta en la devoción como pilar inconmovible, la tradición y la cultura del pueblo sintetizada en la escenificación de un acto bellísimo de participación fervorosa. No hay algo semejante que identifique una tradición comunitaria y explique el alma de una nación como la Semana Santa española. Belleza y misticismo y lo mas noble de nuestros sentimientos impregnados de una realidad plástica, y todo lo bueno que sacamos de muy adentro para hermanarnos en una comunión especial que se alza por encima de las diferencias de cualquier clase social, procedencia o raza porque nos identificamos en las mismas emociones arraigadas en las mas hermosas páginas de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras creencias.

En estos días que se avecinan España conocerá una situación muy excepcional, desde hace siglos únicamente se suspendieron las procesiones de Semana Santa en 1808 por la invasión napoleónica y durante la guerra civil. En un mundo donde avanza imparablemente el materialismo, donde se arrinconan día a día los valores mas firmes que han servido de soporte, no ya a una religión concreta, sino a un modelo de sociedad secularmente arraigada en los valores del humanismo o mas ampliamente en los valores del espíritu, pocos ejemplos nos pueden mostrar que se mantengan intactos como en la Semana Santa española

Guardo intactos recuerdos de mi infancia, las humildes procesiones de Garrucha en aquellos años de post guerra, el pueblo congregado a la puerta de la Iglesia, sin gritos ni folclore, solo el tronar de los tambores y trompetas, la Marcha Real a la salida de cada paso, el rostro apretado de los costaleros, la solemnidad del Hermano Mayor, los penitentes bajo el anonimato de las capuchas, el olor a cera derretida, y las mantillas y peinetas de intensa negrura para hacer juego con esas noches almerienses perfumadas de primavera en flor. Cuando la dureza de vivir aprieta, me alivian aquellos recuerdos y como simple ciudadano de un país castigado por la pandemia cabe pedir un descanso en el atropello cotidiano, un paréntesis en la batalla que agobia por la agresividad de quienes apenas se identifican con la sencillez de unos ciudadanos que quieren vivir en paz y expresar sus convicciones en libertad. En estos días los pies que descalzó una promesa, la cruz que portan sobre sus hombros los hijos e hijas de esta hermosa tierra siguen la huella que hermana a creyentes y no creyentes en la fraternidad que hace la vida más llevadera y debiera ser objetivo ineludible de cualquier gobernante. Cuando los aires se hacen tibios y la naturaleza despierta a una nueva vida, se encienden velas en los corazones de los andaluces. Esta Tierra nuestra, esta Tierra generosa del Sur de España muestra al mundo los más hermosos sentimientos que ennoblecen la condición humana. Y cada año, también ahora con las procesiones suspendidas, los almerienses ofrecerán al mundo un rincón de sol y un fervoroso pueblo inundado de esperanza en un futuro mejor. Este maldito virus nunca podrá vencer estas emociones.