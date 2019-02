Mientras escribo estas líneas, pienso en Paco Gregorio, responsable de este suplemento quien con una sonrisa, alguna vez, me ha subrayado la cantidad de párrafos que en esta columna le he dedicado a Leo Messi. Yo creo que Gregorio no entiende de amores y desamores; del impulso que te lleva a dedicarle tus ojos y tu tiempo a disfrutar de la belleza. O tal vez si. Pero no me importa. El sábado vi Sevilla-Barcelona acompañado de mis sobrinos Juanfran y Manuel de 6 y 4 años respectivamente. El primero es hincha del Atlético de Madrid; para el segundo su color preferido es el blanco del Real Madrid. Los dos coinciden en una cosa; les gusta Leo Messi. El sábado ambos dejaron a un lado la tabla de posiciones, sus conveniencias futbolísticas y se entregaron a un partido de fútbol donde el Sevilla se comía al Barcelona. A ellos les gusta el fútbol. A ambos les gusta Messi. Imagino que ven en el 10, no a un jugador rival, sino a un personaje de la play station, del fornite o de algún otro juego de esos donde uno se convierte en el que ven en la pantalla. El sábado los dos celebraron los goles del crack argentino, como dos buenos amantes del fútbol. Asépticos objetivos el dúo festejó cada aparición decisiva de Messi. Casi con seguridad no vieron los movimientos previos. La búsqueda del hueco. El paso adelante o atrás para encontrarse en el lugar perfecto y la pelota le llegue más o menos limpia. Quizá no se percataron de esa capacidad para pensar una milésima de segundo antes, por dónde discurrirán los acontecimientos. Ellos, es probable que por su escasa edad, solo vean el hecho consumado. El gol. Lo que más les excita. La pelota en el fondo de la red. Eso, creo que les hace construir una relación sentimental con el jugador, al que extrañarán con el paso de los años y utilizarán de paradigma en sus conversaciones. "Yo vi a Messi", dirán, como quien revive nostalgias de un pasado que no volverá a repetirse.