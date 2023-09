Hoy Almería vuelve a tener una cita con la Copa, esa que tanto enamoró hace no mucho. Si el año pasado fue el juvenil División de Honor de la UD Almería quien se ilusionó con el torneo copero, ahora le toca el turno al conjunto femenino cuando esta noche inicie su primera andadura en la Copa de la Reina, en la que nunca antes en su historia había participado. Las rojiblancas reciben a La Solana, un viejo conocido tras verse las caras el pasado curso en Segunda RFEF y que incluso en su filas milita una jugadora almeriense con pasado reciente en la UDA como es el caso de Esther Pascual. Estando esta UD Almería femenino todavía alejada de la élite del fútbol femenino español, la Copa de la Reina se presenta como una oportunidad única para poder enfrentarse a todo un equipo de la Liga F, la cima del balompié. Esa a la que nuestra ciudad y provincia apenas ha tocarla tímidamente en una ocasión y prácticamente ni se pudo saborear. Era plena pandemia, esa que ahora nos parece lejana, cuando en enero de 2021 el otrora Estadios de los Juegos Mediterráneos fue la sede de la Supercopa de España, recibiendo Almería a algunos de los grandes equipos del fútbol español entre los que se encontraban equipos de la talla del Atlético de Madrid y del FC Barcelona, el que sin duda se ha convertido en el gran dominador del fútbol femenino español y que entonces ya contaba en sus filas con la dos veces balón de oro Alexia Putellas. Sin público en las gradas apenas las autoridades, periodistas que cubrimos la competición y los miembros de la organización tuvimos el privilegio de vivirlo in situ en lo que en cualquier otro contexto hubieran sido unos días grandes para nuestra ciudad y de la que mucha gente se merecía disfrutar. Uno no sabe hasta dónde podrá llegar el conjunto indálico en esta primera andadura copera, pero por qué no soñar con lograr pasar esta primera eliminatoria y la siguiente y poder recibir por primera vez en la historia a un equipo de la máxima categoría del fútbol femenino en España. ¿Por qué no soñar con, dentro de no tanto, poder ver en Almería a algunas de las estrellas del fútbol femenino español?