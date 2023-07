Nueva temporada

E L mes de julio ya está aquí y con él los equipos dan comienzo sus respectivas pretemporadas para ponerse a punto de cara al venidero curso. Una temporada en la que los equipos almerienses tendrán que afrontar nuevos retos y nuevos objetivos. No lo tendrá nada fácil el juvenil de la UD Almería, que ya conoce al sucesor de Alberto Lasarte después de que el técnico jienense se haya hecho cargo del filial indálico. Los rojiblancos intentarán repetir el histórico curso con un plantel renovado fruto de la gran cantidad de futbolistas que terminan la etapa juvenil. Por su parte, el segundo equipo de la entidad unionista querrá resarcirse del drástico curso vivido en el que ni siquiera logró alcanzar el Play Off de ascenso y ahora tratará de una vez por todas de dar el salto a Segunda RFEF, para lo que debería ser importante la hornada que viene de hacer historia con el juvenil A en División de Honor. Mientras, el Poli El Ejido está en la obligación también de ascender, en este caso para recuperar la categoría perdida, si bien su nuevo proyecto es toda una incógnita sin conocer todavía ni un solo nombre de los que conformarán el plantel celeste. Asimismo, el Poli Almería peleará por mantenerse en Tercera RFEF de la mano de Carlos Hinojo, un reto que ni mucho menos será fácil en un grupo en el que todo apunta a vivirse una intensa pugna por lograr abandonar el quinto escalafón del fútbol español. Por otro lado, el Almería femenino afrontará el nuevo curso en Primera División Nacional tras el descenso de la pasada temporada y lo debe hacer, al menos este periodista lo considera así, como uno de los favoritos a lograr el ascenso a Segunda RFEF después de perder una categoría en la que se debió apostar más con un proyecto que para un club profesional de la talla de la UDA tendría que estar mirando en un plazo no muy lejano por lograr alcanzar la Liga F por primera vez en su historia. Son muchos los retos que los distintos equipos almerienses afrontarán en la inmediata campaña y que quien aquí escribe estas líneas espera poder contar grandes logros de estos durante los próximos meses. La nueva temporada se ve cada vez más cerca.