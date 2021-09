Las nuevas plataformas, con Twitch a la cabeza, se encuentran en el ojo del huracán desde hace un tiempo. No son pocas las ocasiones en las que estas se han encontrado en el foco de la polémica. El pasado domingo Ibai, la gran estrella de la plataforma morada en España, emitió en su canal el estreno de Leo Messi con el PSG. Algo impensable años atrás cuando estas nuevas plataformas comenzaban a dar sus primeros coletazos. Un hito que, tal como ocurriera en la pasada Copa América, ha sido posible gracias a la intervención de Piqué con su grupo Kosmos. El grupo empresarial liderado por el futbolista azulgrana adquiría los derechos de la liga francesa en España, repitiendo la jugada que tanto éxito les dio apenas un mes atrás. Un hito con el que se ha vuelto a abrir la guerra entre el streamer vasco y el Periodismo tradicional, como si el primero fuera el culpable de la mala situación del Periodismo actual. Un periodismo tradicional, o mejor dicho una gran parte de periodistas que ejercen en medios convencionales, que en muchos casos pretende vivir al margen de los nuevos tiempos. Así, no son pocos los compañeros que se han mostrado, o al menos han dado la sensación de ello, contrarios a la aparición de las nuevas plataformas. Unas nuevas plataformas que están permitiendo ejercer a no pocos periodistas sin espacio en los medios tradicionales. Un hecho que algunos parecen no tener en cuenta en no pocas ocasiones. ¿Acaso se es menos periodista por estar en nuevas plataformas como Twitch que en los medios convencionales? La respuesta el autor de estas líneas la tiene clara, no rotundo. Nos encontramos en unos nuevos tiempos y tenemos que saber adaptarnos a ellos, por supuesto que en el Periodismo también. Las nuevas plataformas no deben ser un problema, sino que deben convertirse en nuevas oportunidades.