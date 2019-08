Nuevo año, nuevos aires

Aunque a poco avanza la era de Turki Al-Sheikh en el Almería. La Liga está ya a la vuelta de la esquina, que es lo importante. Mientras tanto, en los despachos el trabajo continúa. Balliu se convirtió en el primer fichaje del jeque y Maras, a expensas de oficialidad del club, será el siguiente. Dos futbolistas cuyos nombres no ilusionan tanto como pareciera, pero su rendimiento sí ofrece cierta fiabilidad. Digamos que lo segundo siempre acaba siendo lo más importante, lo menos superfluo. Deben ser los dos que abren la veda para una plantilla que aún necesita de varios retoques, muchos de ellos importantes. A Nkaka, Corpas y Simón Moreno se le debería dar una competencia real en sus posiciones. Especialmente al delantero, que tras la salida de Álvaro Giménez y la dudosa situación de Sekou parece con la condición de indispensable. Debe ser una de las grandes tareas del jeque en este cierre de mercado.

En pocos días arranca una temporada especial, la primera sin Alfonso García en el palco desde 2003. Ahí es nada. La primera de un nuevo tiempo en el Almería, que, a priori, parece tener un techo más alto. Quizá no un suelo mucho más bajo.

¿La condición indispensable? Pues con la incertidumbre que reina y con un entrenador que apenas lleva una semana con el equipo, la permanencia. No se debería perder el norte por una pasada temporada notable y unos aires de inversión que aún no son reales. Porque a todos nos produjo ilusión cierta rueda de prensa, pero eso no dejan de ser palabras. El Albacete es la primera piedra de toque, un conjunto que se quedó cerca de Primera División. Volverá al Mediterráneo Luis Miguel Ramis, un hombre al que se le debe bastante en la ciudad. Ganas de un nuevo año, más aún con los alicientes con los que llega. A ver qué depara. Que ruede el balón y arranque la liga.