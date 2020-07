Nuevo contratiempo

No sé si esto será bueno o no para el equipo. Me refiero a este inesperado parón que ha sufrido la UDA después de que el malvado Covid 19 haya hecho acto de presencia en el vestuario rojiblanco. Si ya de por sí la Liga, esta Liga, está resultando extremadamente larga, ahora lo va a ser mucho más, ante la incertidumbre de saber lo que va a ocurrir y cual será el desenlace final de la misma, con una plaza de ascenso a Primera División que queda por dilucidar. Habrá jugadores que seguramente, en petit comité, digan que están cansados y que están deseando que la temporada de una vez por todas finalice e irse de vacaciones de cara a cargar pilas para la próxima. Pero también hay muchos aficionados que están ansiosos por saber qué va a ocurrir y ahora con más incertidumbre si cabe con lo del Covid en el vestuario rojiblanco. Esta plantilla, por poderío, por la apuesta, la fuerte apuesta que hizo su propietario en su día, dotándola de jugadores de un gran nivel, claro que tendría que estar ya de vacaciones, como lo están Cádiz y Huesca, con su acenso bajo el brazo, pero las cosas no se hicieron bien en esas once finales de las que tanto se estuvo hablando que acabarían llevando, como gran favorito, al equipo rojiblanco a Primera División. Once partidos en los que el equipo poco a poco fue perdiendo fuelle, personalidad y garantías y que desembocaron en una desesperación para una afición tremendamente ilusionada, loca por su equipo y que con el paso de las jornadas acabó con los nervios de más de uno y con un sinfín de preguntas que esperemos que algún día encontremos su respuesta en ese vestuario.