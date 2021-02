Nuevos aires

Necesitaba un cambio urgente el Club Deportivo El Ejido de cara a este año 2021 para salir de una situación clasificatoria que rozaba la catástrofe. Pese al gran trabajo inicial que realizó el técnico Tito García Sanjuán, al que tampoco se puede culpar de todo lo que pasaría con el paso de las jornadas, las cosas no salieron bien. Como dijo su segundo, Hernández, no era momento de buscar culpables, había que encontrar soluciones, porque el CD El Ejido no encontraba la senda de los buenos resultados e iba camino de perder una categoría de bronce que, a día de hoy, tampoco tiene asegurada ni mucho menos. Pero las sensaciones son distintas, se han sumado siete puntos de nueve posibles desde que la entidad decidió dar las riendas del primer equipo a Fran Alcoy, que además de un trabajo técnico y físico, ya que ha activado a los jugadores de una forma evidente sobre el terreno de juego, también realizó una labor emocional muy importante como fue la de recuperar la moral de un vestuario al que no le estaba saliendo nada bien. Y no era porque no lo intentaran o se dejaran la piel, pero ya se sabe que cuando siempre te quedas a las puertas de algo bueno, que remas y mueres en la orilla una y otra vez, eso va haciendo mucha mella en la confianza y poco a poco se va perdiendo esa chispa, esa alegría necesaria para ir cargado de energía y aspirar a un final más feliz. En ese punto está ahora un CD El Ejido al que le está saliendo prácticamente todo, que va lanzado moralmente a cumplir su objetivo de abandonar unos puestos de descenso que quizás ya habría dejado atrás si el club hubiese decidido cambiar de entrenador un par de jornadas antes, pero García Sanjuán también se merecía varias vidas, sobre todo después de la gran imagen que dio el equipo en Riazor en Copa del Rey, mostrando ese espíritu e ilusión que claramente le estaba faltando en la competición liguera en la que ahora está recuperando su sonrisa. Fran Alcoy parece haber traído un aire nuevo y muy beneficioso al vestuario del CD El Ejido, pero aún queda muchísimo por hacer para lograr la meta.