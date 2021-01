Números que alimentan el optimismo

Que la liga de este año no va a ser la de la temporada pasada, eso lo sabemos todos. La Liga de este año va a ser mucho más reñida y competida, en la que, por lo visto hasta ahora, va a ver una lucha sin cuartel por dos plazas de ascenso directo a Primera División

Es cierto que nos números, hasta ahora del equipo de José Gomes, son espectaculares, y eso que aún no se ha llegado al ecuador de la competición, pero están ahí, y eso que el comienzo no fue tan bueno, a pesar de la victoria en Lugo, que se vio truncada con tres partidos en los que el equipo no parecía ver la luz, pero como el ave fénix, resurgió de sus cenizas y fue sumando puntos hasta alcanzar a los dos equipos que parecía que se iban a ir al frente de la clasificación. Bien es cierto que no ha sido capaz de derrotar ni a Mallorca ni a Español y pese ello, el equipo está ahí, pegado a ellos - qué pena que no sumara ningún punto ante esos dos equipos - y ellos, Mallorca y Español, saben que les ha salido un duro competidor.

Pero como digo, queda casi un vuelta completa por jugar, en la que el equipo sabe que no va a poder bajar la guardia y si en esta primera vuelta que está a punto de finalizar ha tenido que apretar los dientes en muchos partidos, ahora la cosa se va presentar con mayor dificultad si cabe, ya que los equipos van a salir a morder y de lo lindo, dado que empieza a haber mucho en juego.

Lo importante, que el equipo no pierda la estela de Mallorca y Español y que se mantenga muy cerca de ellos, ya que los buenos resultados del equipo rojiblanco serán resultados que metan presión a los que están por delante.

El domingo tiene otro hueso duro de roer, como es el Leganés, pero todos confiamos en un Almería que tal y como nos ha demostrado esta temporada en campos como el del Rayo o del Español sabemos que es capaz de regalarnos una nueva alegría en este nuevo año.