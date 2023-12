Un punto de 21 posibles, con en nuevo entrenador, y cuatro puntos sobre 48, con tres entrenadores, son números que aterrorizan a cualquiera, y esos son los números de este Almería, que acumula ya 19 jornadas, que se dice pronto, sin ganar – en Liga - , diecinueve, y eso, es muy fuerte. Números que están batiendo récords, pero negativos, cuando tras la inversión y la apuesta que se hizo este verano era para mejorar lo de la temporada pasada y, por ahora, nada de nada, todo lo contrario, son peores. La temporada pasada, entre otras cosas, se le achacó al equipo la falta de contundencia defensiva, la facilidad que tenía para encajar goles … ¿y esta? Casi 25 millones invertidos en un portero y un defensa central, y son ya 39 los goles recibidos en tan solo 16 jornadas de Liga. Tremendo. Con esa fuerte inversión, muchos nos preguntamos que qué es lo que se ha mejorado con relación al curso pasado. A todo esto, hay que sumar lo que este equipo necesita para tratar de ganar. Es que el listón lo ha puesto demasiado alto, casi inalcanzable, por ahora, ya que la media de goles encajados por encuentro se acerca a los tres y eso es muy difícil. Es más, hubo un partido, frente al Granada, en el que en 45 minutos hizo tres goles manteniendo su portería a cero, y no le dio para ganar el encuentro. En el club deben de estar aún los “libros de estilo” de Paco Flores, Emery o Javi Gracia y se trata tan solo de abrir sus páginas y estudiarse bien la lección. Entrenadores que nos dejaron muy claro cómo se compite en el fútbol profesional y como se crece. Da la sensación de que tan solo se han encontrado los apuntes de Carrillo o Sergi , por poner algunos ejemplos. Es cierto que al equipo se le han visto “cositas” en los dos últimos partidos, pero solo eso, cositas. En fútbol se trata de meter goles en la portería contraria para tratar de ganar los partidos. Aún no he visto una clasificación por “sensaciones” o “merecimientos” o qué guapos que somos. Esto va de ganar y si no ganas, malo.