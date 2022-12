ORTIZ, UN ROJIBLANCO MÁS

Como la mayoría sabrá, la celebración del último ascenso fue una locura. El centro de Almería borboteaba alimentado por el fuego que desprendía el autobús de los jugadores. Fruto del entusiasmo, al terminar de verlo en Obispo Orberá bajamos a toda prisa a la Plaza de las Velas, epicentro de la celebración. El lugar, lógicamente, lucía abarrotado. Me abrí paso como pude hasta llegar a la parte delantera, sin amenazar las primeras filas. Tampoco era plan de meterse en jaleos. Mi envergadura me ayudó a resistir estoicamente algún empujón. De pronto, miré a mi lado y estaba él. Inconfundible entre las masas. José Ortiz, camiseta rojiblanca enfundada, aguardaba como uno más la llegada del victorioso autobús. Lo saludé y me respondió efusivo, fruto de la relación que hemos ido forjando. Me sorprendió su presencia. El excapitán nos ha acostumbrado a estar en desplazamientos, en el estadio o en medios de comunicación junto a la UDA. Actividades que lo engrandecen. No debía llamarme la atención, por tanto, verlo en otro evento almeriensista. Pero lo hizo. Aquel era un acto completamente alejado del césped. No había tácticas ni ocasiones ni córners ni goles. Era irracionalidad. Pasión. El máximo exponente de la locura hacia unos colores. En ese momento, objetivamente, José era un exfutbolista de élite esperando a ver a otros futbolistas de élite para desgañitarse. Algo atípico. El sentimiento más cristalino. "Solo soy un aficionado más que tuvo la suerte de vivir esto desde dentro", me resume cuando le recuerdo este episodio. El 27 de diciembre recibirá su homenaje. Ese que se le negó en 2012, cuando se marchó obligado del club de su vida. Ese que llevaba una década pendiente. Ese que, esperemos, abra la veda a otras muestras de respeto hacia la historia rojiblanca. Será el homenaje oficial, institucional. El más formal. El popular, afortunadamente, llevamos años brindándoselo. La afición siempre estuvo por encima. Nunca olvidó a su capitán.