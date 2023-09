Dejarte un pastón en obras de arte para decorar un cobertizo con la puerta desencajada y las paredes agrietadas carecería de tanto sentido como hacer un proyecto multimillonario y dejarlo en manos del primero que pasa por aquí. El Almería, en el verano más ambicioso de su historia, decidió entregarle la llave de una plantilla con un límite salarial de más de sesenta millones de euros a un entrenador que había perdido, hasta el momento, la mitad de los partidos que había dirigido en Primera. Todos asumimos que Vicente Moreno no era la opción primordial. Ni la segunda. Seguramente, tampoco la tercera. Pero la prudencia que el tiempo nos va dando hizo que muchos prefiriésemos no poner el grito en el cielo, esperar y comprobar. Es goloso mojarte impulsivamente y luego poder soltar un gigantesco te lo dije, pero tiene sus riesgos. Mejor aguardar por si acaso te acabas comiendo tus palabras. Sin embargo, dicha espera ha resultado ser desalentadora. Es cierto que Moreno no ha gozado del beneficio de la duda que sí seguimos otorgándole a muchos de esos fichajes que, inevitablemente, comienzan a desprender un tufo muy agrio. Pero tampoco hemos necesitado más. Decisiones absurdas durante los encuentros, una defensa calamitosa o un discurso que no ha convencido ni al propio vestuario han hecho que no haya un solo aficionado que defienda la continuidad del técnico. La directiva ahora debe acertar. Por lo deportivo, pero también por lo social, y es que mirar al banquillo es lo primero que nos sale a todos, de forma automática, cuando las cosas van mal. Pero esa bala se ha quemado en solo siete jornadas. Lo siguiente será mirar al palco. Porque no se entendería que, con un desembolso de cincuenta millones de euros, el equipo siguiese sumido en el descenso. Entonces habría que pensar en que, quizás, se ha pagado a precio de obras de arte lo que no eran más que garabatos del todo a cien. Y de eso ningún entrenador tendría la culpa.