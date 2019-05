Obras. estamos de elecciones

Ciertos tipos de políticos nos tienen acostumbrados al mantra de que lo que no se hace justo antes de las elecciones no persiste en la memoria del pueblo. Esta reflexión tiene como consecuencia una hiperactividad constructiva conforme se acercan unas elecciones; "la ciudad está en obras", y la movilidad se nos complica a los pobres vecinos sufridores y pagadores.

No entiendo como aún pueden intentar engañarnos de esta manera; ya no cuela, no somos niños pequeños, sino ciudadanos informados y formados que lamentamos que nuestro alcalde nos trate de esta manera. Si las obras se espacian en el tiempo, la ciudad no sufre la tremenda huella de un año casi paralizada por las continuas obras. ADRIANA estoy seguro de que tu no utilizaras este truco, las obras hay que hacerlas continuamente y no cuando se acercan las elecciones.

Pero, ahora que me he desahogado con esta reflexión, no sé por que la hago, pues, en El Alquián no se han hecho obras durante estos cuatro años y ni siquiera en este último, salvo el puente. Eso sí, no sé si los habitantes de otros barrios estarán notando el despliegue de las empresas concesionarias de servicios que le están dando un pulido al barrio. Lástima que el día 27 de mayo se acaba. Te lo pido a ti, ADRIANA, como la próxima alcaldesa, no nos trates como a niños que es lo que llevan haciendo con nosotros estos últimos 16 años. Pagamos servicios y los queremos recibir todos los días del año.