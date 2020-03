Obreros e ingenieros

El fútbol, muy en particular, es un deporte muy ciclotímico. El cambiante estado de ánimo del aficionado, como si de una noria se tratara, está por las nubes o por el suelo. La euforia se apaga con las derrotas. Y el pesimismo se cura con los triunfos. El juego, resultados y liderato de la UDA hicieron soñar con el ascenso directo. El equipo hacÍa sencillo lo difícil y daba la impresión de que el fútbol es un deporte fácil, incluso simple y básico. Todo era bonito. El equipo parecía tener un gen ganador y estaba tocado por una varita mágica. Los continuos cambios de alineación eran una excentricidad, un capricho del entrenador. Pero nada es para siempre. Tras soñar lo que toca es despertar. Toda crisis tiene un origen, principio y final. La que sufre la UDA se sabe cuándo empezó, pero nadie es capaz de adivinar cuándo acabará. Fernando Vázquez, técnico del Dépor, rival del sábado, sabe cómo se atajan las malas rachas. En fútbol, hay más causalidades que casualidades. Todo es por algo y las malas sensaciones y peores resultados no son ajenos a esta evidencia. Guti ha pasado de ser un técnico bestial a ser una bestia en solo dos meses. Ahora es un descerebrado y antes era un técnico emergente con una cabeza llena de fundamentos. El equipo ha mudado su dibujo por un garabato, donde nadie es el que fue y todos parecen peores. El bloque se ha destensado y se ha perdido en este laberinto de razones enfrentadas, una suerte de jeroglífico donde el estado de ánimo es solo una parte del todo. Las derrotas generan desconfianza, pero las dudas aumentan cuando el campeonato confirma que la plantilla no está construida para ir a la guerra. La calidad y el 'glamour' son pasado. Toca arremangarse y apretar los dientes. Y me temo que faltan obreros de pico y pala. El carácter no se entrena. Se tiene o carece.