Un 7 de marzo de 2022 firmaba Rodrigo Ely como jugador del Almería. El conjunto almeriense, tras una primera vuelta espectacular, en la que iba lanzado a Primera, tuvo un mes de enero renqueante por culpa de la marcha de Sadiq a la Copa de África, la plaga de Covid que sufrió justo tras las vacaciones navideñas y las lesiones. Justo cuando parecía que se recuperaba, las lesiones de Martos o Chumi habían dejado en cuadro la retaguardia almeriense y en ese contexto llegó el central brasileño (junto con Nelson Monte, que no llegó a sumar ni un solo minuto) al cuadro dirigido por Rubi. La llegada de Ely, que estaba sin equipo después de no cuajar en el Nottingham Forest inglés, resultó ser providencial. Su liderazgo, su buen posicionamiento, su juego aéreo, tanto en defensa como en ataque, y su compenetración con Babic, hicieron que el Almería contara de nuevo con una pareja de centrales solida en su lucha por el ascenso. Además, su aportación en ataque fue decisiva, y sus goles en Anoeta, Valladolid o Leganés, en la última jornada, la del ascenso, valieron puntos de oro para lograr el objetivo de subir a Primera división. En la máxima categoría siguió siendo indiscutible para Rubi, disputando 36 partidos, a pesar de que esa pareja tan solida en Segunda ya no lo era tanto en Primera y hacia aguas. Muy comprometido con el club, de Rodrigo Ely se puede decir que cayó de pie en nuestra ciudad y desde luego tiene un hueco especial en la historia de nuestro club. Ayer lunes, el italiano Fabrizio Romano, el rey de los rumores y fichajes en las redes sociales, destapaba la liebre de que Rodrigo Ely era el central del Almería que iba a salir (esto se estaba rumoreando) y, en este caso, habría cerrado su fichaje por el Gremio, el club que abandonó en edad juvenil para dar el salto a Europa de la mano del Milán. A sus 29 años, regresa a su país, y a su club, en un gran momento profesional donde aun puede aportar mucho. Se merecía poder decidir su futuro y se va a ir como se fue, sin hacer mucho ruido, aunque dejando un magnifico recuerdo. Obrigado, Rodrigo, e boa sorte.