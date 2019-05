Londres, 11 de mayo de 2019. Estimado Navarro, Vito Corleone dejó varias frases para el recuerdo en El Padrino, una de las mejores películas de siempre: "Le haré una oferta que no podrá rechazar". El mafioso italo-americano siempre se salía con la suya, aunque las formas no eran las más ortodoxas y la oferta irrechazable era porque la otra persona no tenía alternativa, si es que quería seguir viva. Algo así, aunque no con formas tan ilegítimas, sucedió el verano pasado con Fran Fernández. El técnico esperaba como agua de mayo la oportunidad de entrenar al Almería desde el principio. Por eso asumió un contrato muy bajo y un proyecto low cost. Un año después, su trabajo está ahí. Salvó al equipo de forma holgada, con 8 semanas de antelación, e incluso ha estado coqueteando con el play-off. Se ha ganado el respeto y merece un reconocimiento que en su propia casa le están negando. Merece que le hagan una oferta de renovación que, además de mejorar notablemente en lo económico, cuente con un proyecto de garantías.