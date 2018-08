Oficial y Caballero

Fran Fernández ha reculado en su discurso directo que tanto nos atraía a muchos. En apenas unos días, ha pasado de decir que Caballero no le servía y que puso en Cádiz lo que tenía, a decir que Caballero es uno más y estar contento. Ha pasado de posicionarse enfrente de Alfonso y Corona, a unirse a ellos. No es difícil imaginar el toque de atención, seguramente por parte del director deportivo, para que el entrenador pusiera freno a sus declaraciones y no avivara aun más a un buen sector de la afición que nos subimos a las paredes con la gestión de Alfonso. De hecho, todo pintaba a una bronca sonora para el propietario del club, pero tal y como era de esperar, el presidente se fue de rositas y un arbitraje nefasto, unido a la buena actitud y predisposición de la plantilla, hicieron que, salvo un pequeño sector de la afición, nadie se acordara del presidente y se olvidara el cabreo con él. Fran ha comprado el discurso oficial del club. Imagino que no le queda más remedio y su situación le obliga a alinearse con un club que se ha reído y se sigue riendo de sus aficionados. El domingo, ante el Tenerife, quedó claro que por ganas y hambre no va a quedar. El equipo corrió de lo lindo, hasta desfondarse, y trabajó como un equipo muy solidario en todas sus líneas. También quedó medianamente claro que si no nos llegan a expulsar a De la Hoz, que no anduvo muy listo teniendo en cuenta que estaba amonestado, posiblemente hoy estaríamos hablando de 3 puntos. Pero si algo quedó más claro aun es que el club sigue oliendo a podrido. Caballero no va a salir, pese a que sigue sin dar el nivel. Sekou, al que el presidente no le quería hacer ficha profesional, seguramente saldrá cedido. Esto si al final traemos a un delantero que necesitamos como el comer. Lo esperpéntico seria que afrontáramos la temporada con Álvaro, Caballero y Sekou. Sería como pedirle peras al olmo. Y Fran, por mucho que se haya tenido que arrimar al discurso oficialista, lo sabe. Y lo que es peor, Alfonso García y Miguel Ángel Corona también…