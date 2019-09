Oír al fútbol canterano

Ahora que parece que el club va a trabajar de cara a las bases del conjunto rojiblanco, los nuevos propietarios no deberían de olvidarse de Iban Andrés, un tipo muy válido precisamente para formar parte del Área de cantera del Almería. Conocedor del fútbol formativo, muy bien preparado, que conoce al club y cuyo trabajo está ahí. Respetado por todos los clubes de la capital y provincia y que podría encajar perfectamente en los planes de los nuevos dirigentes rojiblancos.

Se habla de Ortiz Bernal, adorado por la afición y olvidado hasta no poder más por el anterior Presidente, que podría tener su hueco dentro de los planes de futuro de la entidad rojiblanca y nadie vería con malos ojos su regreso a la que siempre ha sido su casa, aunque hubo quien le invitó a salir por la puerta de atrás, pero siempre se confesó rojiblanco y se merece un hueco en el club de sus amores.

Está claro que algo y pronto tiene que hacer el Almería para tratar de reconducir una situación que con el paso del tiempo se ha ido haciendo cada vez más espinosa, y que no es otra que la relación que mantiene con los clubes, con la gran mayoría de los clubes de la capital y provincia, algunos de ellos de los que más futbolistas mueven y que cuando oyen hablar del Almería, a sus dirigentes se le ponen los pelos de punta y no porque tengan nada contra el club, en absoluto, todo lo contrario, si no por como son las formas y las maneras con las que "trabajan" desde las bases del equipo rojiblanco y que han hecho, como decía anteriormente, que sus relaciones no sean cobo deberían de ser con el equipo más representativo de la provincia.

Esperemos y confiemos que esta situación sea capaz de reconducirla la nueva propiedad del equipo rojiblanco, cosa que no lograron, entre otros y a pesar de sus intentos y promesas, Corona o Soriano. Drudi, perfecto conocedor de cómo se trabaja una cantera a buen seguro dará un giro de 180 grados y en un futuro no muy lejano, acabará reconduciendo una situación que a día de hoy sigue enquistada y no estaría de más visitar a los clubes canteranos.