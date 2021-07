Ojalá Tebas fuera ecuánime

Londres, 15 de julio de 2021. Estimado Navarro, Javier Tebas concedió una entrevista en el canal de YouTube de Ramón Álvarez de Mon, un asesor fiscal que se ha encargado estos días de explicar cómo de difícil lo tiene el Barcelona para inscribir a Messi. En un momento de la misma, Tebas habla de Turki. A pesar de que Turki preside al Almería, me parece bien que haya unas reglas del juego que todos tengamos que seguir. Ahora bien, me gustaría que La Liga y Tebas fueran ecuánimes y pusieran el mismo celo con otros clubes, porque chanchullos haberlos haylos, en todos los niveles. Además, y ante la ausencia de fichajes, y quizás relacionado con eso, la noticia es el grupo de proscritos que trabajan fuera de la dinámica de grupo: Petrovic, Vada, Aguza, Callejón, Silva y Peybernes. En el caso del francés, ha dejado claro que no quiere jugar en el Almería y no me parece mal que esté apartado. Lo ideal sería que los otros también tuvieran el acuerdo de que van a abandonar el club y están a la espera de conocer destino. Si no es así, queda un poco feo...