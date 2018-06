Desde que me quité del fútbol, siempre he mantenido que con lo que sigo disfrutando es con la Selección. Recuerdo con un cariño especial el Mundial del 94. Me fascinaba la equipación blanca con sus filas de rombos, todos los jugadores con sus flamantes perillas, Clemente me parecía un Dios del fútbol y no creo haber estado más indignado en mi vida que con el codazo a Luis Enrique. Y cómo olvidar el Mundial que ganamos. Realmente esa fue la última cita que seguí con intensidad al combinado nacional. Y mira que en la pasada Eurocopa tuve la suerte de ver en vivo y en directo en Burdeos cómo iban cavando su propia fosa.

La etapa de Lopetegui no la he seguido mucho, la verdad. Al deshacerse el bloque de Vicente Del Bosque, me pierdo entre tanto nombre nuevo. Además, las fases de clasificación no suelen ser muy atractivas con partidos frente a Macedonia o Liechtenstein. Aun así, esperaba con ilusión el Mundial de este año. No me veo como antaño en los bares, con vuvuzelas y tal, pero esta competición es un acontecimiento deportivo como pocos se viven en el mundo.

Hoy nos estrenamos contra Portugal en medio de una crisis como pocas se recuerdan en toda la historia de la Selección Española. ¿Cómo va a afectar al equipo el caso Lopetegui? Ni idea, pero ya nunca sabremos cómo nos habría ido si el exseleccionador no hubiera anunciado antes que se iba, si se hubiera quedado hasta después del Mundial o si hubieran puesto a otro en vez de a Hierro para comerse el marronazo.

Lo que está claro es que, a pesar de lo mal que ha gestionado Lopetegui su fichaje por el Madrid, que Rubiales le cortara la cabeza a dos días de empezar la competición era la peor solución que se podía tomar. Yo antes de todo el embrollo, sin ningún tipo de fundamento, ya era de la opinión de que no nos depara este Mundial muchas alegrías a los españoles. Ahora estoy más que convencido de ello. Ojalá me equivoque.