Olé por la Policía LocalPor suerte se rompió el termo

Para que una cita como la de ayer salga a pedir de boca a mi juicio el principal factor es tener bien ordenado el tráfico al objeto de evitar el habitual aluvión de quejas de los ciudadanos a los que no se les ha perdido nada corriendo. Y he de admitir que la Policía Local de la capital lo bordó esta vez, habilitando paso a los vehículos en las rotondas y dejando carriles despejados para evitar la congestión. Imagino que aún así no llovería a gusto de todos, pero de las ediciones que he participado lo cierto es que merece destacarse su labor, con presencia intensiva en todos los cruces y puntos conflictivos. ¡Chapeau! Como bien sabes un catarro superlativo me impidió atreverme con la Media, por lo que me conformé con los 9 kilómetros saludables. Por ser sincero lo cierto es que el recorrido se nos hizo a la mayoría tremendamente monótono, mucha Vega y poca ciudad, pero en fin, es complicado contentar a todos. Entrar con la familia en meta y guardar esa imagen en la memoria es sin duda el mejor recuerdo en ese ambiente de camaradería. A ti te vi a tope, se nota que te has tomado en serio lo de la Maratón de Nueva York y no dudo de que en noviembre tendrás tu primera Major. PD: Nos hacemos viejos, Laynez.

D ICE Pepe Céspedes en sus monólogos, de los cuales soy un gran seguidor, que el verano comienza después de Semana Santa y el invierno cuando acaba la Feria. Querido Pepe, tienes que darle una vuelta al chiste que eso era cuando en Almería llovía y hacía frío, allá por 1957. El coronavirus se ha quedado en La Gomera, pero el cambio climático sí que ha infectado a una ciudad que sufre como pocas calor en noviembre, y en diciembre, y en enero, y en febrero, y en marzo... En fin, está claro que nunca hace sol a gusto de todos, que de los cinco mil corredores que ayer hicimos más grandes el Medio Maratón de Almería, la mayoría preferirá el calorcico veraniego a la lluvia. Con una magnífica organización, un recorrido que ha mejorado por el paso por la Plaza Santa Rita y no por el Estadio de la Juventud, y un público que se merece otra medalla por su constante apoyo, a mí en febrero me pega más la camiseta térmica que la crema solar. Después de los 21 kilómetros, en los que las esponjas mojadas fueron mis mejores aliadas, nada mejor que el termo del Palacio se hubiera averiado y hubiera agua fría para todos. ¡Y este miércoles a Berlín, donde el miércoles nos reciben -4º y nieve, los tenis a la maleta para trotar por el Checkpoint Charlie! (Aclaración: no estaba roto el termo, por supuesto, tantos corredores lo vaciamos).