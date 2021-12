Ómicron entra en juego

Londres, 30 de diciembre de 2021. Estimado Navarro, espero que tanto tú como tu familia os recuperéis lo antes posible. Esto de la Covid, con sus distintas variantes, no es moco de pavo y no quiero ni pensar cómo estaríamos con el Ómicron de no ser por las vacunas, mal que le pese a los negacionistas. Precisamente Ómicron ha entrado con fuerza en todos los ámbitos de la sociedad, el número de positivos se ha disparado y todos conocemos a un puñado de gente infectada. En el mundo del fútbol no están exentos y todos los equipos de la LFP cuentan con varios positivos, incluso el hasta ahora casi inmune Barcelona. El Almería tampoco se escapa y afrontamos unas semanas de competición en las que el virus y sus bajas asociadas van a jugar un papel importante, influyendo de forma capital en los resultados y en la clasificación. Va a haber mucho de lotería y suerte. Esperemos que no le afecte en exceso a la Rubineta. Lo que me parece una barbaridad es que con este contexto, la Copa de África vaya a disputarse...