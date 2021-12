Había ganas, muchas ganas, de que llegase la cita en Fuenlabrada. Seguramente no fuera el destino más vistoso, ni mucho menos. Tampoco se trataba de un largo desplazamiento al estudiar este curso en la Comunidad de Madrid. Pero después de algo más de año y medio desde el último partido oficial de la UDA que uno pudo presenciar a domicilio, el momento se esperaba con ansia. Inevitablemente a la mente se venían los recuerdos de ese último desplazamiento antes de que la pandemia nos azotara por completo. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo desde entonces. No era el primer On Tour, pero tras la larga espera las sensaciones parecían las de la primera ocasión, como si los años no hubieran transcurrido. Era momento de recuperar sensaciones y ese aroma de ver a los rojiblancos lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Tocaba pisar el Fernando Torres, recinto inédito hasta entonces para el autor de estas líneas. Un estadio más que sumar a esa lista cada vez más extensa y lo que resta todavía. No fue el mejor encuentro de los rojiblancos. Tampoco los allí presentes pudimos llevarnos una victoria a la boca. Pero todo partido, y más fuera de casa, siempre es especial más allá del resultado. Un choque en el que uno pudo contemplar la celebración del gol de Juan Villar, ese que metía a los de Rubi de nuevo en el partido, a escasos metros de la acción. Algo por lo que el aquí firmante se puede sentir todo un privilegiado. Una cita en la que uno vivió prácticamente de todo. Desde toparse con una persona amiga de Lin, aquel jugador chino que militó temporadas atrás en el filial almeriense, hasta perderse de vuelta de los aseos. Nuevas vivencias que llevarse para el recuerdo. Por muchos On Tour más, aunque a ser posible que acaben con triunfo rojiblanco.