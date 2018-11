Bajaba andando una noche de principios de octubre de 2007 con mi primo Carlos por el Paseo de Almería cuando sonó mi teléfono móvil. Era Paco Gregorio, jefe de la sección de Deportes de este diario, que me citaba en el Amargo, pub que se encontraba en la Plaza de los Burros, donde actualmente está la Mamba Negra, para hacerme una propuesta que, sinceramente, jamás me habría imaginado. La casualidad quiso que estuviese a pocos metros del lugar en cuestión, al que acudí y me encontré con Paco y una decena de excompañeros de La Voz de Almería, periódico que la mayoría de ellos acababan de dejar para enrolarse en el nuevo proyecto del Grupo Joly, Almería Actualidad (primer nombre que tuvo Diario de Almería). Ya pueden imaginarse la propuesta que se me hizo en esa terraza a la que miraba atentamente, desde dentro del local, mi viejo amigo Miguel Naveros, que todavía por aquellas fechas era también mi subdirector en La Voz. A su lado estaba Simón, como tantas noches en la barra del Amargo. Esa decena de periodistas que ya habían firmado su nuevo contrato con el Grupo Joly, me ofreció la oportunidad de formar parte del nacimiento de ese nuevo rotativo en la provincia. Después de casi cuatro años en un lugar donde descubrí que esta profesión me apasiona, gracias a los grandes profesionales que me hicieron descubrirla y disfrutarla, me enfrentaba a una de las decisiones más difíciles que había tenido que tomar hasta ese momento en mi vida. Al final, después de muchas noches sin dormir, valorando cada detalle, algo en mi interior me hizo decantarme por aceptar la propuesta de Almería Actualidad, pese a algunas presiones de familiares que no lo veían acertado. Sinceramente, no sé si fue la mejor decisión de mi vida, si tomarla me privó de una vida mejor o me libró de una peor, pero lo que tengo claro es que nunca me he arrepentido. Sigo enamorado de esta profesión, de la vida en la redacción los fines de semana, a pesar de sus horarios, y eso ya se lo debo a este periódico que un grupo de privilegiados vimos parir hace once años. Que cumplamos muchos más.