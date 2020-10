Quiero continuar opinando y dando más detalles de ciertos momentos cruciales, que se han convertido en "históricos" para toda la humanidad. Cuando inicio la cesión en la dirección de la ONG Capacitarte, el 28/29 de febrero de 2016, España estaba en bloqueo institucional, el populismo y la posverdad llevaban varios años emergiendo incluso como filosofías a nivel mundial, las palabras "imposible" y "no es no", estaban en todas las conversaciones y para colmo de males, el Brexit, Cataluña... Fue en esa coyuntura brutal, después de haber editado y publicado 20 revistas, y en un ataque de "megalomanía", cuando decidí hacer la primera Composición Fotográfica con imágenes de la Casa Real y el símbolo de la Paz.

En aquel tiempo también había varios debates interesantes a nivel ideológico, las diferencias entre el sí y el no, y entre uno y varios. Sintetizando, si un proyecto es de varias personas, se entiende como colectivo, asociativo, comunismo… de izquierdas. Si un proyecto es de una persona, se considera algo individual, empresario, capitalismo… de derechas. En teoría, el "Sí", es apertura, progreso, aceptar… de izquierdas. Y en teoría, el "No", es rechazar, conservar, negar… de derechas. El Verde, que se había identificado como ecologismo, naturaleza, esperanza… de izquierdas, ahora también significa "Viva El Rey De España", de derechas. Todo esto partiendo de la base de haber unido en 2005 "Arte y Discapacidad", 2 no productividades, cultural, social… de izquierdas y que queremos convertir en Empresa, Industria… de derechas. Eso me hizo entender mejor mi situación y así poder expresar mi opinión, sensaciones y motivaciones, con capturas de pantalla del móvil (screenshot).

Cuando ya lo tuve claro, escribí al Gabinete de Comunicación de Casa Real para compartir la idea. Desde mayo de 2014, había informado a Sus Majestades de los proyectos que estaba realizando: III SIAI, encuentro en Japón, Dinamarca, Alemania, etc. Y eso me motivó a plantear la fórmula "Paz + Amor = Ai", 2016-2020, con imágenes del perfil de Twitter de Casa Real. Desde el principio, mi punto de vista en relación con la Familia Real ha sido más a nivel histórico, artístico… que como militar, pues me libre de "la mili" por mi discapacidad y durante este lustro, he aprendido mejor la importancia que dicha Institución tiene, y estoy enormemente agradecido de la buena comunicación y comprensión que ha existido, y el privilegio y la responsabilidad que conlleva. Se puede ver en www.esai.es/air.

Sin dramatizar, en esos años mi situación personal iba de mal en peor, pues tenía que cerrar, disolver y liquidar todo lo creado, viviendo en casa de amigas, comiendo con vales de Cruz Roja… (Detalles 9ª Opinión) sobreexcitado me plantee, además, hacer 17.000 pasos al día en bicicleta como forma de eliminar presión, depresión, toxinas y generar endorfinas, mejorar físico… modo deportivo. Milagrosamente he podido llegar a jugar al Padel, algo impensable con mi pierna izquierda… También decidí no mostrar, difundir o hablar del proyecto "Air" hasta tenerlo muy bien enfocado y ha sido tal mi discreción, que algunas veces me sentí como el 007 trabajando al Servicio Secreto de Su Majestad. Eso ya lo traía desde 2007, pero ahora era mucho más Real.

Conclusiones: 1º Agradecer mucho a todo el mundo que me ayudó, también Asuntos Sociales del Ayto. de Almería y los vales de comida de Cruz Roja lo mejor, 2 de 50€/mes y el 8º mes me dieron 3 por "Compra Ejemplar"; 2º En este tiempo me he dado cuenta de que compartir el proyecto con la Familia Real, es lo mejor que puedo hacer para toda la humanidad, pues como Institución Histórica, entre otras muchas cosas, elevan a España a nivel Mundial; 3º Y que todo esto sea "Mención de Honor" en Japón y termine gustando a todo el mundo, es un sueño dentro de un sueño, una evolución imposible de predecir; 4º 11 Opinión, "Arte Inclusivo", ¿Cultura o Sueño?