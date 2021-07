El debut del Almería en Lisboa ante el Benfica no nos sirve para sacar grandes conclusiones o un análisis pormenorizado, más allá de un correcto encuentro frente a uno de los grandes conjuntos de la historia del fútbol europeo. No obstante, me gustaría hablar de un asunto menor, pero que no deja de ser curioso cuando tratamos de analizar o explicar lo que ha sucedido en un partido. Lo positivo se convierte, inexplicable, en un juego de comparaciones para denigrar o minusvalorar a la otra parte. Por ejemplo, la notable actuación de Juan Villar -sumó dos tantos, uno de ellos anulado- se utiliza para darle cera a un Umar Sadiq, que fue de los más destacados en el primer tiempo. Otro caso es la portería. Una buena actuación de los tres porteros se transforma en la vuelta al interminable debate de Fernando y Makaridze. En un campo de pruebas como es una pretemporada, lo más importante es preparar la competición liguera. Volver a las discusiones del pasado, además de no aportar nada en claro en estos momentos, lo único que puede hacer es emborronar la disputa en muchos puestos en los que la titularidad está en el aire dentro de una competencia sana. Cambiando de tercio, pero siguiendo en este asunto, se ha mantenido, con el paso del tiempo, que Nikola Maras hizo una mala temporada el curso pasado. Quizás sea por las altas expectativas que se esperaban de él, o quizás por ser competencia directa de algunos jugadores. Al igual que el ya mencionado Makaridze, otro de los futbolistas que ha sido la diana de muchos dardos envenenados. Ambos, que se cayeron como el resto del equipo en el último tramo de la temporada, considero, desde mi punto de vista, que han completado una temporada 20/21 de notable alto. Quedan todavía siete partidos de pretemporada, en los que algunos buscarán los tres pies al gato, en esa eterna búsqueda de apoyar a unos y criticar a otros. Sobre gustos no hay nada escrito. Opiniones.