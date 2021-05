Está claro que no está siendo un año idílico para la Unión Deportiva Almería, pero ahí está, en un play off de ascenso a Primera División. Subir era el objetivo prioritario y mientras los resultados digan lo contrario, todavía tiene en su mano el equipo rojiblanco el poder lograr esa ansiada meta, aunque les pese a muchas mentes negativas que si por ellos fuese ya habrían despedido al nuevo entrenador también y a más de media plantilla. Hay que tener paciencia, hombre, que a veces las cosas no salen como uno quiere pero si se llega al destino, que en este caso es la máxima categoría del fútbol español, no importa cómo se hayan dado los pasos. Pese a ello, es entendible que un gran número de aficionados tenga la mosca detrás de la oreja, que se hayan dejado llevar por el pesimismo estos dos últimos meses viendo el camino que, incomprensiblemente, estaba cogiendo el equipo, precisamente muy alejado del que llevaba a Primera. También es cierto que viendo el presupuesto de la plantilla y lo bien que se vendió el ambicioso proyecto rojiblanco muchos fieles unionistas se pregunten por qué carajo no se ha logrado el ascenso directo en mayo y ahora hay que jugársela en una promoción en la que puede ocurrir cualquier cosa, tanto buena como mala. Pero ya de nada sirve preguntarse qué ha fallado o qué hubiese pasado, es momento de apoyar al equipo, de ser optimistas y mandar esa buena energía a una UD Almería que tiene por delante un tramo dificilísimo hacia la Primera División, Ya habrá tiempo de pedir cabezas y de verlo todo oscuro cuando finalice la campaña, siempre y cuando el conjunto almeriense se quede en Segunda, porque si sube de categoría seguramente muchos de los que ahora sueltan pestes en redes sociales, dando ya a los rojiblancos por muertos en una batalla que ni ha empezado, serán los primeros en darse golpes de pecho en la posible celebración del, ojalá, retorno de la UD Almería a la élite nacional.