Desde que he oído que los políticos van a organizar el tema de la Inteligencia Artificial, no me gustan mis pensamientos sobre las razones que han llevado a los políticos a hacer esa afirmación. ¿Será verdad que van a organizar las reglas de ese juego? ¿Quiénes los van a asesorar, los partidarios de la IA como ciencia (AI), o los partidarios de la IA como ingeniería del conocimiento (KE)? ¿O quizás un tercer grupo que aún no conocemos? Ignacio Flores