El Osasuna ya nos dio una lección de fútbol en la primera vuelta y el sábado, pese a perder la final de Copa, dejó una imagen muy digna y competitiva, con el sello incomparable de su entrenador, Jagoba Arrasate, un currante al que nadie le ha regalado nada y que basa su éxito en el trabajo incondicional, sin aspavientos, casi sin hacer ruido. Había quien esperaba una victoria rojilla ante el Madrid para que la euforia y la resaca les pasara factura ante el Almería el próximo sábado. Otros esperan que sea la derrota lo que les baje la moral para que los almerienses pesquen en río revuelto. Yo, en cambio, creo que la final no iba a influenciar en nada el partido de la próxima jornada, y no precisamente porque aún tengan opciones de entrar en Europa. Dado el carácter y la profesionalidad de su entrenador, que lo transmite muy bien a su equipo, el Osasuna se va a tomar el duelo de esta jornada como se tomaría cualquier otro partido y el Almería, como vimos en el Power Horse Stadium, tendrá que emplearse a fondo y hacer un partido perfecto para rascar algo en Pamplona. Ya no digo ganar. Y todo esto cuando todos los partidos cuentan, cuando todos los puntos son importantes y cada fallo penaliza. La situación en la zona baja de la tabla no deja margen de error. La permanencia va a ser de las más caras de las últimas temporadas y, pese a los resultados de las pasadas jornadas, el conjunto rojiblanco aún tiene que ganar al menos dos partidos y algún empate para salvarse. Ganando 3 estaríamos más tranquilos. Y por esto, por la importancia de cada punto de aquí a final de temporada, dentro y fuera de casa, y porque nuestros rivales sí se lo toman en serio y toman medias sociales para estar arropados, no entiendo la pasividad del Almería como club y las pocas facilidades que dan a sus seguidores, residentes en Almería o no, para acompañar al equipo en sus desplazamientos. Entre que no subvenciona los autobuses, como hacen otros equipos, y no permite a no abonados comprar entradas, es un milagro que, aún así, haya representación rojiblanca en las gradas...