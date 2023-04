Oscilaciones

Vivir en la montaña rusa que el fútbol depara a quienes seguimos a equipos que oscilan entre ser cola de león y cabeza de ratón -cuando no, directamente, cola de ratón- es complicado. Nunca sabes qué pensar. Normalmente, tras la derrota de turno, te hundes. Durante la semana se despierta ese extraño optimismo que no se sabe muy bien de dónde nace. Como que brote una flor en un sitio donde no había tierra ni humedad, esa planta asilvestrada que aparece en el borde de la acera, colindando con el inhóspito asfalto. Pero llegan las horas previas, el monstruo se vislumbra y regresa el pánico. Y, con él, el pesimismo. Suele ser el ciclo de mi vida futbolística. Así, ante la extrema necesidad de hoy, la experiencia nos dice que dejemos de confiar, que esta gente no fue capaz ni de vencer al Alcorcón el día del no ascenso. Ni siquiera al Leganés, con casi 5.000 rojiblancos en Butarque. Y ahora por ahí anda, penúltima tras unos meses paupérrimos desde que regresó la competición. Ya ni siquiera es fiable en casa. Imposible creer. Pero la experiencia es puñetera, y también nos pide que confiemos, que estos futbolistas terminaron líderes en Segunda con este entrenador, y que también fueron los que vencieron al Sevilla o Barcelona en duelos ya inolvidables. En la memoria aparecen también todos los encuentros épicos del curso pasado o las goleadas de este año en el Mediterráneo. Eran estos mismos jugadores con esta misma camiseta e idéntico cuerpo técnico. Y lo hicieron. Y entonces no sabes por dónde decantarte. Lo único seguro entre estos vaivenes es que el coliseo rojiblanco presentará el mejor ambiente del curso, que la afición estará enchufada y que no ganar, para cualquiera, es acabar herido de muerte. Solo queda esperar que los futbolistas, independientemente del resultado, valoren estos condicionantes. Volver a ver aberrantes fallos de concentración o intensidad nos cuesta demasiados años de vida a quienes estamos fuera.