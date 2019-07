Owona y 18 más

Ya va quedando poco más de un mes para que vuelva a empezar lo serio. Mientras, nos iremos conformando con noticias de entradas y salidas -crucemos dedos para no salir muy mal parados-. Entre los que se quedan, empieza a ser chascarrillo habitual lo de Owona: ya casi que es noticia y motivo de celebración que el buen hombre llegue medio en tiempo y forma de sus viajes a su país. Tendremos que conformarnos o reír por no llorar. Otro que sigue es el también central Juan Ibiza, ya en propiedad, mientras que Tano viene a completar la nómina de centrales y a ocupar el puesto de Saveljich. Entre los tres se disputarán la titularidad y el que sobre tiene a priori plaza en el banquillo porque, con todo el respeto del mundo, Trujillo hace mucho que no está y lo peor es que tampoco se le espera. Otra de las novedades hasta ahora es Simón Moreno, que en teoría vendría a cubrir la baja de un Álvaro que debe seguir deshojando la margarita pero que dudo mucho acabe continuando en Almería. Por último en cuanto a novedades, Yanis es la flamante y por de pronto última incorporación, en este caso para intentar hacer olvidar el hueco que deja en el extremo Luis Rioja. Ahora toca currar de lo lindo para quemar los posibles excesos que hayan tenido en vacaciones y poco a poco ir acompasando y puliendo detalles como bloque. No tendrá fácil este Fernández emular la gran campaña de Fran pero yo al menos confío en las capacidades de Óscar. Espero también que eche mano todo lo que pueda del filial, como hizo su predecesor, aunque lo conozca menos. El salto de 3ª a 2ª es mayor pero precisamente eso puede ayudar a jugadores que esa categoría se queda pequeña para ellos. Pienso especialmente en Callejón, ya veterano en las bases, de la casa y de la tierra, con experiencia en la categoría de plata… Creo que merece al menos, a día de hoy, ser el jugador número 20, ¿no?