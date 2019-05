El PAB de Aguadulce

Si usted, querido lector, ha dejado reposar en este artículo su atención , por pura coincidencia, enajenación transitoria, insensatez o mero aburrimiento, sepa que atiende a las características de PAB. Dando por hecho que la anterior publicación bajo estas siglas le es desconocida -no todos los días se tiene el cuerpo para lecturas tan elevadas-, le pongo al corriente del Partido A Base de Bien. Una nueva alternativa que extiende el abrazo del conservadurismo desde la primera rotonda de Aguadulce hasta la rotonda del Gran Plaza, siendo como es la rotonda la medida universal del municipio, que no pensamos suprimir. La del centro comercial marca el límite invisible entre Roquetas y Aguadulce, infranqueable para los aguadulceños. Porque, no se equivoque, querido lector, si en Almería son todos almerienses, aquí nos dividimos en roqueteros y aguadulceños, desde esa inquietud de los primeros de poder hallar o no soluciones a su territorio y esa suerte, la de los segundos, de saber que las cosas se quedan como están, formando parte ya de la idiosincrasia. Por eso, permítame, querido votante, que vayamos a conservar lo que es nuestro. Pero con orgullo. Disfrutamos como cochinillos volviendo de color blanco sucio de la playa por la tintura de la tierra de obra que cubre lo que antes debía ser arena. Es tan urbanita que no hay gaviotas en la playa, sino palomas. Otra querencia extendida, porque somos animalistas, y si Roquetas tiene sus rinocerontes en las rotondas, nosotros, los aguadulceños, tenemos más infinidad de palomas (y heces), que Amat gaviotas en sus galones. Nos encanta nuestro paseo marítimo del Cuéntame al que se puede llegar andado desde las colinas por las ramblas de tierra y ofrecer remojo de garbanzo a las personas con discapacidad en el corralito adaptado de la playa para que, fresquitos, puedan lanzarse al reto de poder llegar al apartamento sorteando, con suerte, las farolas en medio de las estrechas y empinadas aceras. El PAB podría seguir, pero este espacio tiene fin.