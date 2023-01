PAPÁ NOEL ES DEL BARÇA

Si yo fuera hincha del Atlético de Madrid, creería en la posibilidad de la existencia de Papá Noel. Al menos sospecharía de ello, probablemente estaría convencido que el hombre de la barba blanca no viniera del norte de Europa, sino más bien de orillas del Mediterráneo. Para los atléticos Santa viste de azulgrana y su trineo es tirado por burros. No es la primera vez que el Barcelona le hace un regalito al colchonero. Solo por atender a los últimos años, les ha dado a David Villa y a Luis Suárez, quienes llegaron con un título debajo del brazo. Le compraron a Antoine Griezman a precio de oro y se lo devolvieron a precio de saldo.

Ahora han facilitado la llegada a la capital Memphis Depay y veremos cómo acaba todo. Seguramente exista una explicación a tanta generosidad hacia un rival directo que ya le ha birlado algún campeonato con los ex de casa. Por cuatro perras o gratis proporciona artillería pesada a uno de los grandes y eso el aficionado culé no lo entiende. Habiendo tantos clubes y posibilidades habrá que reconocer que, o los dirigentes atléticos son muy buenos o los azulgranas son un desastre. Dicen los que dicen que están informados que ahora a cambio de dejar ir a Depay, han firmado una prioridad de compra sobre el belga Yannick Carrasco por 20 millones de euros.

No es que Depay sea un fuera de serie, pero el de Países Bajos come en la misma mesa que Carrasco, que por supuesto no es la de los novios. Es todo muy raro o es que yo de negocios no entiendo nada. Pero vender por tres y comprar por veinte a alguien que te ofrece más o menos las mismas prestaciones, parece un sinsentido. Llámenme ignorante, pero las cuentas no me salen por ningún lado.

Los dos juegan casi a lo mismo. Su calidad técnica es similar e indiscutible. Son intermitentes y se llevan un año de diferencia. Con 28 y 29 tacos cada uno, ya sabemos de lo que son capaces de hacer y que no serán Andrea Pirlo. Pero debe existir algún motivo por el que el Barça se empeña en llevar regalos al Metropolitano. Algún día los conoceremos.