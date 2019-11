¿DÓNDE ESTÁN LOS PLÁSTICOS? ¡Miremos bien!

Como es habitual, tras duros meses de calor y sequía, llegan las fuertes lluvias, por fin vemos el agua caer del cielo y, a veces, corriendo por nuestras ramblas y cauces; con más suerte para unos -si no hace daño-, y con menos para otros, como estamos viendo estos días y nos han enseñado nuestros mayores que ocurre cada cierto tiempo.

En el mejor de los casos, necesidades parcialmente cubiertas de acopio de agua; parajes, playas, ciudades, pueblos, calles, árboles, cauces, arcenes de carreteras "recién lavados"…., en definitiva, ambiente limpio y adiós por un tiempo a nuestro polvo querido y otros despojos que vamos depositando a nuestro alrededor.

Pero… ¿dónde están los plásticos? (botellas, envases, vasos, pajitas, cucharillas, latas, bolsas, cajetillas de tabaco, colillas…. y tantos otros residuos que, voluntariamente y sin ningún escrúpulo, echamos a las calles, cunetas, senderos, embalses, ríos, playas…)

¿Quién los tira? NOSOTROS, ciudadanos, mayores, pequeños, ciclistas, conductores, viandantes, senderistas, montañeros, amantes del deporte y la naturaleza…., empresas, instituciones…. Todos no, claro está, pero muchos sí, por eso estamos rodeados de plásticos y demás basuras, no hay otra explicación ni justificación. ¿Acaso no lo sabemos?

¿Hay contenedores suficientes? SÍ y NO, a la vista está, aunque tampoco serían necesarios tantos si cada uno de nosotros nos abstuviéramos de tirar los restos sin más, basta con ser educados y limpios, responsables de nuestros desechos. Cierto es que todavía hay enclaves críticos sin ningún contenedor o papelera, y otros que están a rebosar días y días, pero también los hay vacíos porque … no los usamos. ¿A qué esperamos? Tampoco he visto a ninguna autoridad ejercer su potestad para que tanto particulares como colectivos -conciertos, botellón, etc- cumplan con sus mínimas obligaciones.

Estos fines de semana tras las gratificantes lluvias, cuántos no hemos salido a disfrutar del espectáculo, porque la naturaleza nos brinda cada día sorpresas y maravillas por cielo, tierra, mar y aire.

Y entonces es cuando llega la decepción mayúscula, MIREMOS BIEN A NUESTRO ALREDEDOR, todos esos plásticos y demás residuos que hemos ido felizmente tirando están acumulados por doquier -sin necesidad de fotos que lo prueben, está en nuestras retinas-, amontonados a derecha e izquierda, eso sí, más recogidos por el efecto del agua que los ha reunido (ahora sería más fácil recogerlos y reciclarlos, ¿no creen?)

El resto, lo que no vemos, está en el MAR, ríos, pantanos, embalses…. como todos sabemos muy bien a estas alturas, así como también conocemos perfectamente los perjuicios -irreparables ya algunos- que estamos causando con nuestra actitud más que infantil.

Y me pregunto, ¿cuánto nos cuesta la limpieza de todo esto? ¿Alguien -a nivel público o particular- ha calculado a cuánto ascienden los presupuestos para lavar la cara a nuestras calles, plazas, pueblos, ciudades, provincias, comunidades autónomas, ríos, playas….? Claro que sí.

¿Cuánto podríamos ahorrar si no fuéramos tan incívicos y evitáramos este despilfarro de dinero y basura? Pensemos por un momento, ¿cuánto nos cuesta cada vez que tiramos lo que sea al suelo? ¿Alguno de nosotros tiraríamos voluntariamente siquiera un euro o un billete de cinco euros al suelo? Y si nos encontramos alguno, ¿a que lo recogemos?

Pues vayamos más allá en esta reflexión: si no lo hacemos voluntariamente porque nuestra naturaleza humana y nuestra conciencia nos lo pide, hagámoslo porque también somos egoístas, porque necesitamos al planeta para vivir, y porque además evitaríamos el enriquecimiento y negocio superlativo que supone para determinados colectivos el tema de la trata de basuras y residuos (políticos, empresarios, intermediarios….). ¿Saben por dónde voy, a quiénes me refiero? Desde luego que al ciudadano medio no, ese no se beneficia ni en un euro de todo ese montaje, pero sí que es un elemento necesario -siempre que genere basura y la tire por doquier- para mantener el engranaje del negocio de los residuos.

Así que, cualquiera que sea el enfoque que le demos al tema, para nada nos interesa continuar con esta actitud inmadura e irresponsable. Hagamos el pequeño esfuerzo de no dejar basuras fuera de su sitio -no es tan difícil- y convirtamos en nuestra prioridad el mantener limpio nuestro entorno, todos nos lo agradeceremos mutuamente y nuestras miradas y sonrisas serán limpias de verdad. Miremos bien para que, como dice la canción infantil, en el fondo del mar sólo encontremos las llaves de la salvación del planeta y nada más, matarile rile rile….