El Ayuntamiento de Níjar ha anunciado que el nuevo cuartel de la Guardia Civil de la Villa se retrasa. No se sabe bien por qué ni el para qué, solo que se ha revisado el proyecto y añadido un modificado, es decir, que ahora costará más, en concreto unos 100.000 euros más de lo que estaba previsto.

Lo que me llama poderosamente la atención sobre esta operación es, precisamente, que se intente meter mano en esa obra, el Cuartel de la Guardia Civil, y lo explico porque es difícil de entender.

Esta nueva ubicación para los agentes es una actuación que se venía prometiendo desde, aproximadamente, hacía unos 25 años y, sin exagerar. El problema que siempre se encontraba es que cuando al ayuntamiento le interesaba una ubicación, esta no le venía bien a los mandos de los agentes. Cuando más o menos se llegaba a un acuerdo, la dirección general no lo tenía claro y, cuando se salvaban todos esos procesos, también podías encontrarte con que la Diputación no contemplase esa obra en su planificación de presupuestos. El caso es que, después de muchos años y no sin pocas vueltas y revueltas, conseguimos que todos los actores implicados en el asunto estuviesen conformes con la solución que aportábamos, en concreto a espaldas del centro de salud de la Villa. Y aun así sorteamos el último inconveniente, que era quedar pendientes de la Diputación Provincial, así que les propusimos que nos devolviesen el dinero que ya habíamos puesto, que sumasen su aportación y que nosotros, como ayuntamiento, hiciéramos la obra.

Como se pueden imaginar, al ejercer ese derecho del Ayuntamiento de Níjar de hacer su propia obra para no retrasarla, nos revisaron el proyecto número a número, letra a letra, partida a partida. Teníamos claro que había que afinar al 100%, sin margen de error, o nos volverían a paralizar.

Y lo conseguimos.

Las obras se adjudicaron, empezaron a ejecutarse, debían terminarse en diciembre de 2023 y, mira por dónde, se retrasan porque hay que incrementar un poquito el coste. Exactamente un 20% más de lo presupuestado originalmente. Níjar no tiene problema para asumir ese aumento de 100.000 euros porque tiene las cuentas con una enorme disponibilidad, más de 20 millones en remanente de tesorería, pero pronto empezamos con la perversa relación entre los modificados de obra y el 20%.

Hay políticos que aprenden demasiado rápido el camino de los modificados, del 20% y de todas estas cosas que, en ocasiones, de vez en cuando, se convierten en titulares de periódicos. Pero claro, dime con quién andas y te diré de quién aprendes y qué es lo que aprendes. Y a Níjar le han salido alcaldes en la sombra con muchas ganas y poco apego por el municipio y su gente. Pero un pueblo saneado económicamente tiene eso, que genera buena sombra.

Y atentos a la jugada, que para ampliar el presupuesto del Cuartel de la Guardia Civil de Níjar sí han tenido tiempo y empeño. Para llamar a Sevilla y decirles que urgen los informes que tienen paralizada la puesta en marcha de la desaladora Mar de Alborán no hay tiempo, ganas ni valentía suficiente. Pronto empezamos.