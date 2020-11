Es lo que toca. Que pase todo el fin de semana, llegue el lunes y partido de la UDA en el Carlos Belmonte. Los de Gomes, tras ganar en Sabadell y Vallecas, buscarán en Albacete su tercera victoria a domicilio consecutiva. Contando el último encuentro, en casa ante el Mirandés, serían cuatro partidos seguidos ganando y acumulando ocho sin perder. Pero eso es el cuento de la lechera y cuidado con el queso mecánico pese a estar en la cola de la clasificación Los manchegos vienen de perder por la mínima en Lugo. En casa arrastran sendos empates ante Leganés y Las Palmas. Todo ello tras su última victoria, hace 5 jornadas, frente al Rayo. Desde luego que a priori es un rival propicio para que los rojiblancos sigan prolongando la buena racha. Pero eso, no hay que confiarse. Claro que, con la seguridad mostrada atrás, más los chispazos de los jugadores ofensivos… Pinta bien. De esos últimos me quedo con Sadiq. Vengo diciendo que el nigeriano podría estar destapándose como el gran delantero que apuntaba ser. La confianza que dan los goles puede hacer milagros, para bien o mal según entren o no. Pero es que incluso cuando no le entraban mostraba una calidad y unas prestaciones propias de un 9 importante. Tanto o más que otros que se están llevando piropos, por supuesto merecidos. Así que me alegraré doblemente si el africano sigue su racha de goles y juego. También dije que este tríptico de partidos que se viene puede suponer un espaldarazo bien importante para los almerienses. Tanto en Albacete como el jueves ante el Tenerife o el siguiente lunes en Oviedo serán los últimos en jugar, sabiendo si el Mallorca se ha dejado algún punto o el Espanyol ha vuelto a pinchar. Incluso en la siguiente jornada, la 16 ante los baleares, se vuelve a jugar en jueves. Para bien o mal, así está el calendario. Podríamos elegir quejarnos. Yo prefiero verle el lado bueno a, por ejemplo, ver cómo los demás juegan y mirar el lunes pa Albacete…