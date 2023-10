Paciencia y tiempo. Palabras muy repetidas por el nuevo entrenador rojiblanco en su presentación en sociedad. ¿Ustedes creen que en los tiempos que corren en esto del fútbol hay precisamente “paciencia y tiempo”? El fútbol vive de resultados, de ganar sumar puntos. Si no se hace, ni paciencia ni tiempo porque el tiempo vuela y, si te descuidas, te come. El nuevo inquilino del banquillo ha venido para tratar de reconducir una situación que ya empezaba a preocupar, como reconoció el propio El Assy, ya que los números no cuadran con lo que había previsto. El tiempo y la paciencia se la dará El Assy si los resultados empiezan a llegar. Esta no es a día de hoy una carrera de fondo. Es una carrera corta, ya que las jornadas seguirán pasando, el calendario avanzando y si el equipo no reacciona como se espera, me temo que al igual que han hecho los dirigentes ante el desastroso arranque liguero de una plantilla carísima, en la que han invertido muchos millones de euros, tomarán la misma decisión que han hecho para traer al nuevo entrenador. Ahora veremos si el problema estaba en el banquillo o en el campo. Los jugadores son los que tienen la palabra y les toca hablar, no políticamente correctos como se muestran en cada comparecencia en la sala de prensa, sino en el campo y dándole un giro de 180 grados al equipo. No valen paños calientes. Ya solo cabe ganar. Es cierto que la distancia con la permanencia no es utópica, pero ver que solo han sido capaces de sumar 3 puntos de 27 posibles no habla bien de una plantilla que a día de hoy no ha dado la talla. Y no hace falta ser un lince para darse cuenta del problema. Un problema llamado “intensidad” y “competitividad”, palabras que repitió varias veces Garitano y que le faltan a esta plantilla después de tres sesiones de entrenamiento y que todos hemos visto en este arranque liguero del equipo. Pero repito, en el fútbol actual un hay ni paciencia ni tiempo. Que le pregunten a Mendilibar, hace unos meses vitoreado en Sevilla por hacer al equipo campeón de la Europa League y salvarle del descenso y ahora despedido porque el equipo, sencillamente, no gana partidos, que es de lo que va esto.