El otro día escuchábamos al director deportivo Miguel Ángel Corona pedir paciencia a la afición tras el aluvión de críticas recibidas por el equipo tras el partido disputado en Cádiz. Y pidió paciencia para un equipo en construcción, que a día de hoy ha incorporado a nada más y nada menos que 15 jugadores, que se dice pronto. Y muchos nos preguntamos, ¿en el fútbol, existe la paciencia? En el fútbol, y Corona es el primero que lo sabe porque ha sido jugador, sólo existen los resultados. Lo demás es cuento y hablar por hablar. Si los resultados no son buenos, todos sabemos lo que pasa y si no que le pregunte a Alfonso García, el presidente, que precisamente no se ha caracterizado por su paciencia - salvo cuando tuvo a Fernando Soriano en el banquillo, que a pesar de que la afición pedía su relevo por los malos resultados, lo aguantó más de lo que todos creíamos-, y que a poco que las cosas no salgan, seguro que no se quedará cruzado de brazos. El año pasado Alfonso dijo de meter la pala y lo ha hecho. Cansado, como muchísimos aficionados, de aguantar críticas desde del palco del estadio por los malos resultados del equipo, prácticamente ha hecho borrón y cuenta nueva, apostando por un proyecto 'low cost' que es toda una incógnita. Corona pide paciencia a una afición que está harta de discursos fáciles y buenos propósitos, pero a la hora de la verdad, más de lo mismo. Una afición, y lo sabe Corona, que ha aguantado de todo, y hasta ha aplaudido a los jugadores tras un descenso de Primera División. ¿Paciencia?, ¿más paciencia? La afición lo que quiere , como dice el slogan de la campaña de abonos, es no sufrir más, porque está cansada de enfados y de cabreos por los resultados de su equipo y ha estallado a las primeras de cambio. No le gustó el equipo en Cádiz y lo dijo, aunque fuera la primera jornada. El vestuario y ahí están las hemerotecas, antes de esa primera cita de la temporada, prometió pelea, lucha, competir ... y la afición no vio esa voluntad o esa intención ante un Cádiz de los más flojos de las últimas temporadas, al menos en su arranque de Liga y eso, no le gustó a nadie. Mucho me temo que este año la afición no le va a perdonar una al equipo, porque todos sabemos que está cansada de sufrir en la grada. A la afición le da igual que la plantilla sea "low cost" o no. Lo que quiere es que los jugadores se dejen de historias y que compitan, que peleen y, por supuesto, que ganen partidos, que es para lo que Alfonso los ha traído y el presidente es el primer interesado en que eso ocurra, porque no le gusta que la grada se gire hacia el palco del Mediterráneo.