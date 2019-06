El gran movimiento del verano ya está hecho. La piedra fundamental del proyecto ya está puesta. Fran Fernández, que parece que tiene un buen puñado de ofertas de la categoría como parece lógico, ya tiene sustituto. Óscar Fernández se pone al mando de la UD Almería. Un entrenador que viene en línea ascendente, que creo que confluye, o quiero pensarlo, con la idea que tiene el club de lo que ha germinado en esta temporada recién acabada. En lo poco que se le ha visto, demuestra saber estar, buenas palabras y ambición. Lo primero es importante para cuando vengan mal dadas, lo segundo para que la entidad siga creciendo. Yo, personalmente, no me imagino otro escenario. Hay que aprovechar el viento a favor e intentar alejarse de esas campañas que todos recordamos. Hay buenas referencias del nuevo entrenador, que ahora llega a un entorno totalmente diferente. Por la idiosincrasia del propio club, presidencialista con Alfonso García como santo y seña, pero también a nivel de vestuario. Un filial tiene sus propios códigos y, en muchas ocasiones, un estilo de juego especial. Le sacó jugo a los jóvenes en el Atlético de Madrid y puede ser buena metáfora para lo que puede hacer en el Juegos del Mediterráneo. Le conviene al Almería ser ese equipo trampolín, una filosofía con la que le fue bien no hace tanto. En ese sentido, parece el técnico adecuado, pero el tiempo será el mejor juez. Hay que tener en cuenta que el listón está alto y que además cuando sale un entrenador de la tierra que ha hecho buen papel queda un caldo de cultivo subterráneo peligroso. Con eso también tendrá que jugar. Con el primer pilar puesto, sólo queda ver cómo queda la plantilla, para lo que habrá que esperar varias semanas. Habrá futbolistas casi imposibles de retener, recordando siempre que nadie es imprescindible, pero sí teniendo consciencia de las fugas a la hora de tapar los huecos. Las expectativas son altas, aunque la paciencia siempre es el camino.